Mornago festeggia i cento anni del suo storico medico di base, il dottor Vigilante

Il Comune di Mornago festeggia i cento anni del suo storico medico di base, il dottor Enrico Vigilante. Il sindaco, Davide Tamborini e tutti gli amministratori hanno voluto celebrare questo importante traguardo, sabato 10 dicembre, in occasione del suo compleanno. Nato a San Marco in Lamis il 10 dicembre 1922, laureato alla facoltà di medicina e chirurgia dell’università di Pavia l’11 novembre 1949, nel 1950 fu medico assistente all’ospedale Filippo del Ponte di Varese e poco dopo, venne inviato d’urgenza nel Comune di Mornago in quanto rimasto senza medico condotto.

Nel comune operò giorno e notte fino al 1992 quale medico condotto e ufficiale sanitario. Tra le altre mansioni, occupò la presidenza dell’Associazione Medici Condotti di Varese e la Vice Presidenza dell’Ordine Provinciale Medici di Varese. Fu inoltre componente del Consiglio Nazionale dei Medici Condotti a Roma. «Sicuramente erano tempi diversi quelli in cui il dottor Vigliante esercitava la sua professione – sottolinea il sindaco -. Ci si rivolgeva a lui per molte prestazioni: dalla diagnosi di un’influenza all’estrazione di un dente ma anche per una radiografia, per gli esami ematici…».

Nel messaggio di auguri consegnato al nuovo centenario, l’amministrazione comunale ha voluto sottolineare “la professionalità e la tenacia” con cui per anni ha esercitato il proprio lavoro.