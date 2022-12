E’ morto Lando Buzzanca, il “merlo maschio” della commedia all’italiana

Addio a Lando Buzzanca. L’attore, che aveva 87 anni, è morto oggi al Policlinico Gemelli di Roma, dove era ricoverato dai primi giorni di novembre per una malattia degenerativa che si era recentemente aggravata.

Dopo l’esordio nel 1961 con il regista Pietro Germi nel film “Divorzio all’italiana” e subito dopo in “Sedotta e abbandonata”. Lando Buzzanca conobbe la maggiore notorietà negli anni Settanta, quando prese piede la cosiddetta “commedia sexy” all’italiana. Nel 19761, con “Il merlo maschio” diretto da Pasquale Festa Campanile, Lando Buzzanca sfonda a livello internazionale.

Una strada che però gli sta stretta, tanto che dopo pochi anni scompare dai cast di quel filone, lavora in radio e in teatro, fino ai primi anni Duemila, che lo vedono nuovamente protagonista ma in televisione. Nel 2012 realizza la serie televisiva “Il restauratore”, che ottiene un grande successo.

Nel 2016 Lando Buzzanca era stato ospite del festival “Gustando il cinema”, organizzato da Sarah Maestri, dedicato al rapporto tra cinema e cibo. In quell’occasione l’attore aveva ricevuto il Premio Bernascone d’argento 2016.