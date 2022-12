È morto Mario Sconcerti, storico giornalista sportivo italiano

(foto Wikipedia) Giornalismo e mondo dello sport in lutto per la morte di Mario Sconcerti, 74 anni. Fiorentino di nascita, è stato uno dei giornalisti sportivi più longevi d’Italia. Suo padre Adriano era un noto procuratore di pugilato.

Era in ospedale da alcuni giorni e ha avuto un improvviso peggioramento. È stato vicedirettore della Gazzetta dello Sport, nel 1987, ed era editorialista e prima firma del Corriere della Sera. Iniziò la carriera al Corriere dello Sport a Firenze, passando poi a Milano e infine a Roma. Ha scritto di ciclismo, poi, passato nel 1978 a Repubblica, ha creato le pagine sportive del quotidiano romano. Nel 1992 ha diretto il Secolo XIX di Genova e dal 1995 al 2000 è stato direttore del Corriere dello Sport. È stato anche amministratore delegato della Fiorentina.

Nel corso della sua carriera è stato commentatore televisivo e radiofonico in Rai, a Mediaset, a Sky e in diverse emittenti locali. Ha scritto diversi libri a tema sportivo: “Con Moser da Parigi a Roubaix” (1978), “Storia delle idee del calcio” (2009), “Il calcio dei ricchi” (2012) e “Storia del gol” (2015) in ambito sportivo. Nel 2003 ha scritto il romanzo “Se ha torto Dio” e “L’alba di Roma da riscrivere” 2011.