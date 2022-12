Morto il medico aggredito davanti al Policlinico San Donato

È morto Giorgio Falcetto, il chirurgo colpito alla testa con una accetta davanti all’ospedale Policlinico di San Donato martedì 13 dicembre.

Le condizioni del 76enne sono apparse subito molto gravi e per questo era stato posto in coma farmacologico.

Per l’aggressione già ieri i Carabinieri hanno fermato il presunto responsabile: un 62enne con vecchi precedenti per truffa e porto abusivo d’armi che ora dovrà rispondere di omicidio. Nella cantina dell’abitazione è stata trovata anche l’arma utilizzata: un’accetta, nascosta in una scatola di cartone. I carabinieri hanno portato in carcere a San Vittore.

«Apprendo con grande dolore la notizia della morte del dottor Giorgio Falcetto -commenta il governatore lombardo, Attilio Fontana- il medico selvaggiamente aggredito davanti all’ospedale di San Donato Milanese. Esprimo il cordoglio e la vicinanza di tutta la Regione Lombardia e dei lombardi ai suoi familiari e ai suoi cari. Una preghiera per il dottor Giorgio»