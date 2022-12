Il muro franato di via Campigli arriva in consiglio comunale a Varese

“Cede un muro privato in via Campigli, e una “minifrana” si crea a Varese ostacolando il traffico: è quello che è successo nella notte dell’Immacolata nella grande via che collega i quartieri di Casbeno e Masnago”.

Cominciava cosi il nostro articolo dell’8 dicembre scorso che raccontava di quello che si pensava essere un disagio solo temporaneo, ed è invece diventato un problema per la via che collega Masnago a Casbeno, ma anche per tutta la città di Varese.

Quel muro, dopo la messa in sicurezza e l’apposizione delle transenne, è ancora li e restringe il traffico in una via molto frequentata ormai da tre settimane: in molti nostri lettori ce l’hanno segnalato, e ieri sera è stata anche oggetto di una domanda alla giunta da parte del consigliere del Popolo delle Libertà Simone Longhini che ha chiesto loro in che situazione versava e che cosa fosse intenzionato a fare il comune di Varese. «Una domanda per ora senza risposta, che diventerà presto un’interrogazione» ha commentato Longhini.

Anche noi abbiamo fatto in queste ore alcune domande sull’argomento, ricevendo alcune risposte: come per esempio quella che il muro crollato, e i relativi danni, sono squisitamente privati e vi dovrebbero provvedere i proprietari della villa la cui parete è una sua recinzione. Proprietari ai quali il comune non può che ingiungere di provvedere alla messa in sicurezza, “anche se per ora abbiamo pensato noi, attraverso i vigili urbani” è stata la risposta.