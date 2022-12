Musica e pattinaggio, il video di Natale della Acinque Ice Arena

Il percorso di una bambina che sogna di diventare una pattinatrice accompagnato dalla musica di Elton John suonata direttamente sulla ghiaccio di Varese. La Acinque Ice Arena ha scelto di fare i propri auguri di Natale 2022 con un filmato suggestivo girato proprio sulla pista di via Albani in collaborazione con il duo musicale varesino SdueT.

Il video racconta il percorso di crescita di una giovanissima pattinatrice – inizialmente interpretata da Arianna Molinaroli – che si trasforma con il passare del tempo in una atleta esperta e capace di esecuzioni impeccabili. In questa seconda parte la protagonista è Francesca Poletti, una delle atlete di punta del pattinaggio artistico varesino.

Le evoluzioni in pista sono accompagnate dalle note di “Can You Feel the Love Tonight”, brano di Elton John eseguito per l’occasione dagli SdueT, ovvero da Tommaso Losito al violoncello (autore anche degli arrangiamenti) e da Simone Aguzzi al violino. Nella circostanza i due giovani musicisti sono accompagnati dalla batteria di Pietro Losito e dal pianoforte di Fabio De Bortoli.

Il ghiaccio riflette la musica e le luci che augurano a tutta Varese un buon Natale.