Musicosophia, riscoprire il valore creativo della musica classica a Villa Cagnola a Gazzada Schianno

Domenica 4 dicembre si terrà a Villa Cagnola a Gazzada Schianno un seminario di ascolto consapevole con la musica. L’orario del seminario, condotto da Alvaro Escalante, docente internazionale di Musicosophia, è dalle 9 e 30 alle 13 e dalle 14 e 30 alle 17. È prevista pausa pranzo pranzo con buffet a 16 euro per chi lo desidera.

Riscoprire il valore creativo della musica classica attraverso una nuova metodologia: Musicosophia. Il metodo è ideato dal musicologo George Balan negli anni ’70, ma solamente nel 1991 viene creata la Fondazione Internazionale di Musicosophia con sede in Germania. Il professor.Balan e i suoi collaboratori continuano l’attività didattica, di ricerca, di formazione e di diffusione nel mondo del metodo di Musicosophia, una disciplina per l’ascolto cosciente della musica classica

Musicosophia è un modo nuovo per accedere alla musica, l’ascoltare diviene protagonista con l’ascolto ripetuto dei vari brani, con il gesto che accompagna la musica rendendola così più vicina al nostro sentire e alla nostra anima. Per chi non conosce Brahms, è l’opportunità per un incontro con la sua musica, con l’intimo pensiero musicale di un vero maestro spirituale.