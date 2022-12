Nasce la più grande Cna lombarda: Varese e Lario Brianza verso la fusione

L’annuncio è arrivato durante la festa degli auguri di Natale con gli associati che si è svolta quest’anno presso il Teatro Giuditta Pasta di Saronno. Il presidente di Cna Varese Luca Mambretti e il presidente di Cna Lario Brianza Pasquale Diodato hanno dato agli artigiani presenti l’annuncio che le due associazioni territoriali di Cna dell’area insubrica hanno costituito, il mese scorso, una società unica di Servizi, di proprietà comune, che sostituirà, in un percorso che durerà un paio di anni, le attuali tre società diverse che ora erogano servizi alle imprese associate. (nella foto da sinistra Pasquale Diodato e Luca Mambretti)

La costituzione di questa newco è un ulteriore passo di un percorso, che ha visto l’anno scorso la nascita di CNASMARTCLUB – società comune dedicata alla consulenza per le start up – che porterà entro il 2025 alla costituzione di un’unica Cna collocata nell’area nord della Lombardia: si tratterà della più grande Cna Lombarda, con oltre 6000 associati. «Non siamo animati dal desiderio di espansioni territoriali – spiega Luca Mambretti, presidente di Cna Varese – ma siamo animati dal desiderio di offrire ai nostri associati una Cna sempre più competente, completa, efficiente e all’avanguardia e siamo convinti che solo l’aggregazione di saperi e di esperienze possa consentire di perseguire questi obiettivi. La volontà è quella di procedere a piccoli passi verso un traguardo ambizioso che perseguiamo da tempo, senza fretta e senza indugio ma con la determinazione di essere sempre di più e sempre meglio al fianco degli imprenditori».Una nuova società di servizi in comune tra le Cna di Varese e Como: «È l’inizio di un percorso verso una Cna comune».