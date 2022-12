Nasce Varese il Comitato per Elly Schlein: “Riportiamo il partito alla sua vera identità”

Erano soprattutto giovani questa sera, venerdì 30 dicembre, nella sede del PD di Viale Monte Rosa alla costituzione del comitato per sostenere Elly Schlein alla segreteria nazionale del partito Democratico.

A spiegare le ragioni del comitato Helin Yildiz, consigliere comunale di Varese. In sala anche un folto gruppo dei giovani democratici del Verbano, oltre al senior Daniele Marantelli a Marco Tuozzo della segreteria provinciale e a Rossella Dimaggio assessore ai Servizi educativi del Comune di Varese.

La candidatura di Schlein è sostenuta da chi, come ha affermato Helin Yildiz « Non si riconosce più nel Partito Democratico, è delusi e fa fatica a sentirsi rappresentato da un PD che ha smarrito la sua indennità».

La sala di Via Monte Rosa era affollata questa sera : « Vi è stato tanto entusiasmo ed energia anche quando abbiamo costituito il comitato “Parte Da Noi Varese”, che ha un bel gruppo giovane. La linea rappresentata da Elly Schlein, che è anche il nostro obiettivo, è quella di portare la politica fuori dai corridoi stretti e ridiffonderla alla base. Se riusciremo a realizzare questo obiettivo, il partito riacquisterà un grande dinamismo, e riavvicineremo molti delusi degli ultimi anni. Il nostro obiettivo è riportare il partito alla sua vera identità. E la sua identità riparte dai valori della sinistra».

L’attività del Comitato è un po’ limitata dai tempi stretti. Di sicuro c’è la volontà di portare a Varese la Schelin a metà gennaio: « Vogliamo ascoltare e ricostruire insieme: questo congresso è un’occasione per ognuna/o di dire la sua opinione. Pensiamo che la fase costituente non possa finire al termine di questo percorso congressuale, perché il mondo non finisce con le primarie e anche il giorno dopo servirà il coraggio di cambiare, perché non basta cambiare il gruppo dirigente se non ritroviamo un’identità chiara e un blocco sociale di riferimento. Serve che facciamo una cosa nuova perché quello che siamo stati fino a qui non basta più. Serve un soggetto politico rinnovato.

Lanciamo un invito, anzitutto alla comunità democratica, a tutte e tutti coloro che aderiscono al percorso costituente che il PD ha aperto, ma anche a elettrici ed elettori, specie quelli che si sono sentiti più delusi.

Ma ci rivolgiamo anche a chi è rimasto più schiacciato da questi anni di crisi economica e poi pandemica, come le donne e i giovani. È un appello a donne e giovani che anche in politica sono rimaste schiacciate da dinamiche patriarcali o paternaliste: prendiamoci il nostro spazio, anche nel PD. I nostri sistemi di welfare, la nostra Unione Europea, le nostre città e le nostre comunità hanno bisogno dell’interdipendenza tra generi e generazioni.»

Parte Da Noi Varese sostiene la candidatura di Elly Schlein per un nuovo Partito Democratico al servizio della comunità, un nuovo PD che metta al centro della sua visione del futuro tre questioni fondamentali:

1. EMERGENZA CLIMATICA, che va contrastata. Le questioni che dobbiamo affrontare sono il come rendere possibile una conversione energetica che crei del lavoro di qualità, e il come ridurre la nostra dipendenza dalle fonti fossili (che dobbiamo definitivamente abbandonare), investendo nell’energia pulita, nell’economia circolare, nella mobilità sostenibile.

2. LAVORO DI QUALITA’: contrastare la precarietà, fissare un salario minimo, riuscire a normare i nuovi lavori che stanno cambiando, che vedono ancora oggi antichissime forme di sfruttamento colpire i giovani.

3. DISUGUAGLIANZE: sociali, territoriali, quelle di genere e quelle generazionali, quelle che colpiscono le fasce più marginalizzate, le fasce in povertà, gli anziani, le persone con disabilità – che hanno bisogno di più welfare anche territoriale. La parola che va messa al centro del nuovo PD è Redistribuzione: delle ricchezze e dei redditi (salari troppo bassi in questo paese: mentre la destra è ossessionata dall’immigrazione, non vede proprio l’emigrazione di tanti giovani italiani ben formati che sono costretti ad andare all’estero perché qui non trovano una prospettiva concreta per costruirsi un futuro).

Chi si unisce a questo percorso lo fa per le idee, per i nostri temi e contenuti. Vogliamo che le persone sostengano Elly Schlein e aderiscano ai vari comitati in giro per l’Italia perché ne condividono idee e valori, non per altro.