Il Natale di Busto Arsizio è più magico sui pattini a rotelle

Per l’International Skating di Busto Arsizio la stagione 2022 -2023 è iniziata con tanto entusiasmo e tanta voglia di sport. Già a settembre l’afflusso di bambini desiderosi di provare a stare sui pattini a rotelle è stato importante e continua ancora oggi. Ma anche l’aspetto agonistico è entrato nel vivo con la partecipazione alla Rassegna Regionale e a breve con la Rassegna Nazionale UISP Gruppi Folk, dove l’International Skating è presente con il quartetto “Je me souviens de nous” e con il gruppo Under 18 “Squid Game”.

Sono in corso in questi giorni i preparativi per il galà “Natale sui Pattini 2022” che è un momento di incontro e di gioia dove le atlete si esibiscono dinanzi a un folto pubblico mostrando le loro abilità e i loro miglioramenti, esaltando la parte puramente artistica del pattinaggio in veste natalizia. Insomma, una serata dedicata all’arte, allo sport e al divertimento che si svolgerà il 17 dicembre a partire dalle 20 al PalaCastiglioni di Busto Arsizio.

L’International Skating di Busto Arsizio è un’associazione affiliata a Uisp che nella sua “mission” ha l’insegnamento del pattinaggio artistico a rotelle, sia a livello amatoriale che agonistico. Nata nel 1990, ha ormai una storia ultradecennale fatta di grandi successi sportivi anche a livello nazionale e di numerosi saggi che hanno deliziato il pubblico bustocco. Fondata da Mario Frattolillo e Francesca Buia, attualmente continua la sua tradizione con il figlio Marco Frattolillo che, in qualità sia di presidente che di direttore tecnico, sta innalzando il livello agonistico dei propri atleti e della spettacolarità degli eventi organizzati e messi in scena due volte l’anno: a giugno all’interno del programma di Busto Estate e a dicembre nell’appuntamento natalizio.

In questi oltre 30 anni di attività, migliaia di bambini e bambine di Busto Arsizio e dintorni grazie all’International Skating hanno provato l’ebbrezza di imparare a volteggiare sui pattini e alcuni di loro hanno potuto mostrare la loro bravura vincendo premi sia a livello regionale che nazionale. Tanto che nel 2022 l’International Skating si è dimostrata la migliore società della provincia di Varese secondo la classifica Bonacossa che raccoglie i punti conquistati a livello provinciale, regionale e italiano.

Gli atleti, dai primissimi passi fino alle gare più importanti, sono seguiti da uno staff tecnico di ottimo livello. Affiancano il direttore tecnico Marco Frattolillo, che nella sua carriera di pattinatore è stato più volte campione italiano e campione europeo, lo staff tecnico costituito da Sara Busti, Giulia Menini e Daniela Castiglioni tutte con tesserino di terzo livello FISR.