Natale troppo caldo? Il 25 dicembre del 1988 c’erano 17,5 gradi

Il riscaldamento globale è oramai una certezza, e in nessun modo va sminuita l’importanza della lotta alle emissioni che aumentano l’anidride carbonica nell’atmosfera che contribuisce al riscaldamento globale. La premessa è d’obbligo perché a fronte di quanti si lamentano dell’assenza di neve e di freddo che “fanno Natale” (e inverno), ci sono anni in cui si poteva quasi mangiare sul terrazzo di casa, come avvenuto nel 1988 (vedi sotto).

Dalla banca dati del Centro Geofisico Prealpino sono stati difatti estratte alcune informazioni statistiche sul giorno di Natale, riferendosi ai valori della terza decade di dicembre, per il trentennio di riferimento 1991-2020, che risultano circa mezzo grado più alte del trentennio precedente 1981-2010. «E’ quindi sempre più difficile che si verifichi un bianco Natale!», commentano dall’Osservatorio.

LE TEMPERATURE A NATALE (1967-2021)

La temperatura media del giorno di Natale è di 3.1°C

La media delle temperature massime per il giorno di Natale è di 6.5°C

La media delle temperature minime per il giorno di Natale è di -0.2°C

La temperatura più alta registrata a Natale si è avuta nel 1988 con 17.5°C grazie al favonio. Il natale mediamente più caldo è stato quello del 2019 con una temperatura media di 10.1°C. La temperatura più bassa è stata -6°C nel 1970 ma anche 2001 e 2003 hanno raggiunto i -5.5°C mentre nel 2019 si è registrata la temperatura minima più alta di +6.6°C.

LA NEVE A NATALE (1967-2021)

Dal 1967 al 2010 la neve è caduta nel giorno di Natale solo nel 2000 e nel 2004. Nel 1985 si ebbe nevischio mentre nel 2008 si è verificata una bufera di neve gelata nella notte tra Natale e S. Stefano con forti raffiche di vento da Est.

Nel 2000 a Natale sono caduti 22-25 cm di neve a Varese e in tutta la provincia, ben 35 a Campo dei Fiori (1226m). Nel 2004 invece la neve ha raggiunto appena 4 cm.

PIOGGIA E VENTO A NATALE A VARESE (1967-2021)

Gli anni con un Natale piovoso sono stati 12. Il maggior quantitativo di pioggia è caduto nel Natale 2013 con 99 mm di pioggia (e altrettanti a S. Stefano), seguito dal 1973 con 17 mm di pioggia, seguito dal 1985 con 7.0 mm (e un po’ di nevischio), 2009 con 6.3 mm e 1974 con 4 mm. Nel 1976,1995,1997,1996,2002, 2010 si è trattato solo di pioviggini. In effetti Dicembre risulta essere il mese meno piovoso dell’anno.

Nel giorno di Natale ben 23 anni (41% del totale) hanno avuto cielo sereno o poco nuvoloso; nuvolosità variabile in 11 casi (20%) e cielo molto nuvoloso o coperto in 22 anni (39%).

Il favonio ha soffiato 8 volte (nel 1977, 1980, 1988, 2009, 2011, 2012, 2019 e nel 2020). In anni recenti, abbiamo avuto favonio nella giornata di S. Stefano del 2014 e favonio forte la vigilia del 2018 con molti danni a causa del vento forte (120 km/h a Campo dei Fiori, 62 a Varese, 85 a Bodio, 73 a Tradate, 76 a Ranco, 59 a Malpensa) con scuola scoperchiata a Leggiuno, grossi alberi abbattuti ad Azzio e Casbeno e persino piegata la croce del campanile di San Giulio a Castellanza. Anche nel 2020 il favonio ha soffiato con grande intensità (111 km/h a Campo dei Fiori, 86 km/h a Malpensa, 65 km/h a Varese) ma con cielo coperto. Le schiarite si sono aperte solo a S. Stefano.

(Fonte dati: Centro geofisico prealpino di Varese. Foto: G.Ravelli)