Natale: cosa fare a Luino nel weekend dal 16 al 18 dicembre

Gli appuntamenti con il Natale nella cittadina lacustre di Luino continuano in grande stile. E anche per questo weekend, come accaduto nello scorso, si preannuncia una grande partecipazione di bambini e famiglie.

Laboratori, escursioni, truccabimbi, musica e mostre mercato sono solo alcuni degli incontri in programma pronti a regalare a grandi e piccini momenti felici e di condivisione.

« L’amministrazione è felice di invitare i bambini e le famiglie ad una nuova serie di iniziative pensate per loro in collaborazione con le associazioni del territorio. La scelta fatta dall’amministrazione, in accordo con Ascom, è stata quella di pensare a eventi che potessero attrarre persone sul territorio di Luino e questo è stato possibile solo grazie alla risposta positiva data dai volontari delle associazioni» fanno sapere dal Comune.

PROGRAMMA

Venerdì 16 dicembre

Ore 15:00 al Parco Ferrini “Come ti riciclo il Natale!” alla scoperta di quante nuove vite si possono dare alle cose. L’appuntamento è nella casa di babbo natale, dove tutto è possibile con il “Laboratorio del riciclo” in compagnia delle amiche della Banca del Tempo

Sabato 17 dicembre

Ore 10:30 al Parco della Biblioteca “L’albero delle associazioni”: scambio di auguri, momento di meditazione e inaugurazione dell’albero delle associazioni addobbato dalle amiche della Banca del Tempo

Ore 14:30 a Poppino “Visitiamo insieme il presepe nel bosco”: gita con il Cai Luino alla scoperta del presepe nel bosco del Belvedere in Bonga

Ore 15:00 per Luino band itinerante “Christmas Time”

Ore 15:00 al Parco Ferrini “Un Natale incantato”: torna nella casa di babbo Natale e festeggia l’arrivo del Natale insieme ai tuoi amici. Il concerto dei piccoli musicisti, fiabe musicali, truccabimbi della Cri Luino, le storie di “Nonni raccontateci il vostro Natale da piccini” vi attendono in compagnia dell’Accademia musicale Pietro Bertani

Ore 17:00 a Luino “Che Natale sarebbe senza il presepe degli alpini?”: inaugurazione e benedizione del 37° Presepe degli Alpini, in compagnia della musica del Coro di Luino e con l’atteso arrivo del Babbo Natale degli Alpini

Domenica 18 dicembre

Dalle 10:00 alle 19:00 in via Comi e via Sereni “Artigiani in borgo”: una mostra-mercato con hobbisti, artigiani e produttori locali organizzata in collaborazione con l’associazione Mani Maestre e Terra e Mani

Ore 14:30 all’Oratorio San Luigi “Festa in oratorio e santa Claus run” : festeggia l’arrivo del Natale in compagnia e corri insieme agli elfi

Ore 15:00 al Parco Ferrini di Luino “Laboratorio di Harry Potter” e truccabimbi con la Cri: nella Casa di Babbo natale maghi esperi insegneranno a creare una speciale bacchetta magica, come quella di Harry Potter!