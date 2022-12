Natale gospel con il coro Rejoice al teatro di via Dante a Castellanza

Concerto di Natale al teatro di via Dante a Castellanza. L’appuntamento è per il 22 dicembre alle ore 21 con Gianluca Sambataro e Rejoice Gospel Choir sul palco per una serata di canti natalizi. L’ingresso ha un costo di 10 euro e la prevendita è attiva presso il 14 Art Gallery Caffè di via Vittorio Veneto.

La serata è organizzata dalla Mensa del Padre Nostro insieme alla Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate e il patrocinio del Comune di Castellanza. Il coro sarà accompagnato dalla band di Gianluca Sambataro (Piano), Marco Sambataro (batteria vocale), Marco Gianotti (basso elettrico), Simone Rozza (chitarra elettrica) e Pietro Ubaldi (tastiere).

L’iniziativa delle scatole di Natale della Mensa del Padre Nostro