Natale a Milano con i big della comicità: presenti Pozzetto e tanti colleghi del Varesotto

Una parata di stelle ad altissimo tasso di comicità. La cena di Natale organizzata nel locale di Diego Abatantono a Milano, il Meatball Family sui Navigli, è stata un vero e proprio pieno di amarcord.

È stato Jerry Calà a postare sul suo profilo Instagram le foto e i video dell’evento, al quale hanno partecipato in tantissimi della vecchia guardia, ma anche alcuni giovani comici: oltre ai già citati Abatantuono e Calà c’erano infatti Umberto Smaila, Teo Teocoli, Ale e Franz, Nicola Savino e i giovani Pampers, oltre agli “inflitrati” Barbara D’Urso e Fausto Leali.

Con loro, che in qualche modo rappresentano il top della comicità in salsa milanese, anche tanto Varesotto: c’eran infatti il varesino Max Cavallari dei Fichi d’India, i luinesi Massimo Boldi ed Enzo Iacchetti e soprattutto Renato Pozzetto, nato a Milano il 14 di luglio del 1940 ma che è giustamente considerato varesotto per metà, visto il suo strettissimo rapporto con la nostra provincia (Gemonio e Laveno, in particolare) e il suo andirivieni dal capoluogo lombardo che lo porta a dormire qualche notte in città e qualche altra sulle rive del Lago Maggiore, a seconda degli impegni professionali, familiari o sociali.

Proprio Renato, insieme al fido compagno di coppia artistica Cochi Ponzoni, ha cantato il cavallo di battaglia del duo, “E, la vita la vita”, canzone del 1974 cantata da generazioni e generazioni, inno di tante tifoserie e pezzo sempre verde per festeggiare momenti come quello della Reunion di Natale dei comici lombardi.

IL VIDEO POSTATO DA JERRY CALÀ