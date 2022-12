A Natale puoi… cantare con le luminarie in via Donizetti a Varese

L’anno scorso “hanno colpito” in via San Martino, quest’anno sono state spostate poco più in là, in via Donizetti, ma la curiosità e la voglia di fotografarle sono le stesse.

Sono le luminarie che fanno cantare i varesini, quelle con il testo di “A Natale puoi…“: che anche quest’anno sono state prontamente immortalate dai nostri lettori: questa foto è di Cristina Cris, che ringraziamo.