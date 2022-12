“È Natale, vai tra”: a Laveno Mombello la festa dei giovani

L’evento si terrà presso la palestra della Scuola Scotti, in Via XXV Aprile a Laveno-Mombello, a partire dalle ore 21:30

In occasione delle festività natalizie, il Consiglio Comunale dei Giovani di Laveno Mombello, in collaborazione con gli organizzatori di eventi Vai Tra, organizza una serata di musica e divertimento in data venerdì 23 dicembre, dal titolo “È Natale, vai tra”.

L’evento si terrà presso la palestra della Scuola Scotti, in Via XXV Aprile a Laveno-Mombello, a partire dalle ore 21:30. Il Christmas Party vedrà un vocalist del collettivo Reflex Staff accompagnare le attese performance di Dj Garba e Dj Selmi durante tutta la serata. Dresscode? Indossare un accessorio o un capo verde o rosso in favore dello spirito natalizio che contraddistingue questo periodo.

Per maggiori informazioni e per essere messo in lista, dai un’occhiata ai profili Instagram del Consiglio Comunale dei Giovani (@ccdg_lavenomombello) e di VaiTra (@vaitra.it).