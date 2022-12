Natale e viabilità. Una piccola guida per muoversi al meglio a Varese

Dicembre è il mese degli eventi legati al Natale e in città arrivano tanti turisti ma le strade sono anche piene di cittadini e famiglie. Per questo motivo il Comune di Varese diffonde alcuni consigli per la viabilità e l’accesso alla città, compreso alcuni suggerimenti per trovare più facilmente parcheggio in base alla direzione in cui si entra a Varese. “In questi giorni saranno molti i cittadini che si muoveranno in città – spiega l’amministrazione – i parcheggi non mancano e le offerte di mobilità nemmeno. È stato aperto anche il piazzale Staffora che potrà essere utilizzato per parcheggiare gratis e recarsi comodamente in centro a piedi o in bus”.

RAGGIUNGERE VARESE IN TRENO

Dalla Stazione di Milano Centrale prendere la metropolitana Linea 2 (MM2 linea verde) direzione Abbiategrasso e scendere a Porta Garibaldi (stazione dei treni) e prendere il treno diretto a Varese. Dalla Stazione di Cadorna prendere il treno direzione Varese Nord o Laveno Mombello scendendo alla fermata di Varese Nord. Dalla Svizzera: il collegamento con il Tilo connette la città di Varese con la Svizzera, con il collegamento Biasca–Bellinzona–Lugano–Varese–Malpensa La linea S50 è il collegamento che unisce Biasca, Bellinzona, Lugano, Varese e Malpensa passando da Mendrisio. Informazioni: https://www.tilo.ch

RAGGIUNGERE VARESE IN AUTO

Da Milano con l’autostrada A8 Milano Laghi Da Como-Svizzera con l’autostrada A9 Dalla Svizzera attraverso i vari valichi: Zenna, Fornasette, Cremenaga, Ponte Tresa, Porto Ceresio, Clivio, Gaggiolo. Da Genova-Gravellona con l’autostrada A26

PARCHEGGI CONSIGLIATI

Per chi arriva da Sud e da Milano: Le Corti, Multipiano Del Ponte, Metropark Stazioni e Multipiano Sempione. Per chi arriva da Nord e dalla Svizzera: piazzale De Gasperi (Park&Bus), piazzale Staffora (Bus per il centro su via Crispi e via Sanvito), Multipiano Sempione, Le Corti, Parcheggio San Francesco, piazzale Foresio. Per chi arriva da viale Belforte: parcheggio Belforte – Poste Italiane (Park&Bus) Per chi arriva dalla SP1: piazzale Roma – Schiranna (Park&Bus), parcheggio Casbeno Nord e parcheggio Provincia (Casbeno). Fino al 22 gennaio, sosta gratuita su 1500 parcheggi in area verde nei pomeriggi di venerdì e il sabato dalle 10 del mattino. La settima prima di Natale parcheggio gratis in area verde dalle 10 Anche quest’anno sono confermate le agevolazioni per le aree sosta inseriti nelle Aree verdi. Si tratta di un totale di quasi 1500 parcheggi, situati in circa cinquanta strade del centro cittadino, che in occasione delle festività natalizie saranno gratuiti durante i weekend: la sosta sarà infatti libera e gratuita nelle giornate del venerdì, dalle ore 14.00 alle ore 20.00, e del sabato dalle ore 10.00 alle ore 20.00. Inoltre parcheggio gratis nelle Aree verdi per tutta la settimana che precede il Natale: la sosta sarà gratuita nei giorni 19, 20, 21, 22, 23 e 24 dicembre 2022, dalle ore 10.00 alle ore 20.00. Le aree verdi interessate dalla gratuita sono le strade in prossimità del centro, come le vie intorno alla zona della Brunella, l’area intorno alle scuole nella zona di Casbeno, le vie di Biumo Inferiore e Belforte.

IL TRASPORTO PUBBLICO

Il servizio di trasporto pubblico in città offre tante alternative valide per muoversi. Qui le info: https://www.ctpi.it PARK&BUS Nei parcheggi De Gasperi (Stadio), Carrefour di viale Borri, Piazzale Roma alla Schiranna e viale Belforte (ex calzaturificio/ufficio postale) è attivo il servizio di interscambio con le linee E, P e N. Parcheggiando l’auto gratuitamente è possibile con soli 10 centesimi avere un biglietto di interscambio della durata di 90 minuti.

RAGGIUNGERE VARESE CON I BUS EXTRAURBANI

Varese è inoltre collegata con i paesi limitrofi tramite un comodo sistema di autobus extraurbani.

RAGGIUNGERE I GIARDINI ESTENSI

I Giardini Estensi e il Palazzo Comunale si trovano nel centro di Varese e sono raggiungibili a piedi da qualunque punto del centro storico. L’ingresso principale si trova in via Sacco, 5. Raggiungere il Parco: Con il trasporto pubblico: linea B direzione Corridoni, linea E direzione Avigno, linea N direzione Calcinate del Pesce, linea Z direzione Calcinate degli Orrigoni – fermata via Sacco.