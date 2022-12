Navigazione e frontalieri fra i temi affrontati dalla Regio Insubrica

Si sono tenute martedì mattina le riunioni dell’Ufficio Presidenziale e del Comitato Direttivo della Comunità di lavoro Regio Insubrica, alle quali hanno preso parte l’Assessore di Regione Lombardia e Presidente della Regio Insubrica Massimo Sertori, il Consigliere di Stato del Cantone Ticino Norman Gobbi e l’Assessore di Regione Piemonte Matteo Marnati, nonché i rappresentanti delle Province di Como, Novara, Varese e della Città di Lugano.

Sono stati passati in rassegna diversi temi di particolare attualità e rilevanza per il territorio di riferimento, quali l’attuale evolversi della crisi energetica globale, di cui la gestione idrica dei bacini e dei laghi transfrontalieri, incluso lo sviluppo della navigazione, per la quale si auspica un rafforzamento della governance attraverso la regionalizzazione del servizio per una gestione più attenta alle esigenze del territorio, anche in considerazione dell’imminente apertura dei bandi europei. I membri dell’Ufficio Presidenziale hanno ribadito la necessità di procedere verso un accordo sul cabotaggio dei servizi di mobilità pubblica transfrontalieri. Hanno inoltre accolto favorevolmente l’approvazione da parte del Consiglio dei Ministri italiano del disegno di legge di ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra Repubblica italiana e Confederazione Svizzera relativo alle imposizioni fiscali dei lavoratori transfrontalieri.

Hanno parimenti deciso di convocare a breve un gruppo di confronto con tutte le parti interessate in particolare sulla questione del telelavoro/smartworking per i lavoratori transfrontalieri. È stato presentato un bilancio degli Stati Generali della Cultura e del Turismo della regione insubrica che, dopo i cinque atelier tematici tenuti in varie sedi su tutto il territorio, si sono conclusi a Novara con l’Assemblea plenaria del 17 novembre u.s.. Le linee di indirizzo contenute nel documento finale di sintesi diventeranno la cornice di riferimento per la futura promozione culturale e turistica condivisa del territorio della regione insubrica e le proposte emerse potranno concretizzarsi anche attraverso lo strumento di cooperazione transfrontaliera Interreg Italia Svizzera 2021 – 2027, una volta approvato. Durante i lavori sono state prese in esame le attività dei tavoli tematici e dei gruppi di lavoro quali Mobilità, Enti Locali e Giornate Insubriche del Verde Pulito.