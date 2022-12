Nei negozi di Laveno speciali sacchetti regalo fatti i bambini dell’asilo per Natale

Nei giorni scorsi i bambini della scuola dell’infanzia Scotti di Laveno, accompagnati dalle loro maestre, sono andati a passeggio per la città come piccoli Re Magi e una missione precisa: donare gli originali sacchetti decorati da loro ai commercianti, ormai abituati a ricevere le visite dei giovanissimi concittadini dell’asilo.

«Anche questa volta gli esercenti ci hanno accolto con grande entusiasmo e hanno apprezzato tanto il nostro regalo di Natale», raccontano le insegnanti in un speciale comunicazione inviata ai genitori.

A partire da martedì 14 dicembre clienti e avventori possono trovare queste originalissime e artigianali confezioni natalizie dipinti dai bambini e dalle bambine della scuola materna in diversi negozi di Laveno Mombello.

I sacchetti saranno donati dai negozianti come contenitori degli articoli acquistati o come sacchetti natalizi da riutilizzare per i pacchetti regalo.

Un’iniziativa originale resa possibile dalla collaborazione tra la Scuola dell’infanzia Scotti e i commercianti di Laveno che si rinnova anche per le Feste e che due mesi fa aveva reso possibile La caccia al tesoro dei mestieri e che si inserisce in una progettazione innovativa delle attività didattiche avviata l’anno scorso con il sostegno dal Cda della Scuola dell’infanzia Scotti e dalla presidente Anna Maria Martelossi.

Una trasformazione scolastica ispirata al metodo Reggio Children di Loris Malaguzzi introdotta dalla nuova coordinatrice Silvia Sciacca e abbracciata con entusiasmo dalle insegnanti. Un’esperienza positiva che nelle prossime settimane sarà osservata da vicino e studiata dall’Università di Milano Bicocca.

La scuola dell’infanzia Scotti di Laveno Mombello si presenterà ai genitori con l’open day di venerdì 16 dicembre alle ore 17.30.

Per maggiori informazioni scrivere a coordinatrice@asiloscotti.it.