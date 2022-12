Nel Paese di Natale di Nicora Garden è già tempo di saldi, per risparmiare sulle prossime feste

A Varese la magia delle feste continua nel Paese di Natale di Nicora Garden, con i saldi che iniziano il 27 dicembre e terminano il 15 gennaio.

Perché se è vero che ormai Babbo Natale è passato, pensare oggi alle feste del prossimo anno può far risparmiare parecchio.

Con i saldi di Nicora Garden questo è il momento migliore per fare acquisti, comprando decorazioni, luci, presepi e addobbi a metà prezzo per averli pronti e scintillanti per il prossimo Natale.

Con oltre 1300 mq di esposizione allestiti in modo suggestivo, Nicora Garden è uno dei centri più forniti di tutta la provincia per quanto riguarda gli articoli di Natale, con prodotti di qualità che resistono negli anni e si mantengono in perfette condizioni.

Il Paese di Natale resterà allestito e aperto nei consueti orari fino al 15 gennaio con la sua vasta scelta di oggetti e decorazioni tutti scontati dal 30% fino al 50%.

Il Paese di Natale vi aspetta tutti i giorni dalle 9 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 19 nel punto vendita Nicora Garden di via Carnia 133 a Varese.