Nel video di auguri i commercianti di Angera aiutano Babbo Natale e salvano le feste

“Il Natale è salvo”. È un finale a lieto fine quello dell’originale cortometraggio che i commercianti di Angera e il Distretto del Commercio Malpensa Nord Ticino hanno ideato in occasione delle feste oramai alle porte.

Strisce giallo e nere per indicare la possibile “scena del crimine”, polizia e volontari impiegati in barca e sul lungolago di Angera alla disperata ricerca dei doni persi da Babbo Natale (interpretato da Giampiero Pastorelli) caduto la vigilia di Natale con renne e slitta nelle fredde acque del Lago Maggiore, il video girato da Matteo Jamundo e Francesco Ponti di Raibowhale sembra quasi un thriller – narrato come se fosse una diretta di Instagram da un cronista di VareseNews – ma in realtà nasconde un significato ben più profondo dell’intreccio e della trama dai toni drammatici, quasi da Grinch.

Lo “spot” – che si risolverà grazie all’unione di forze da parte dei negozi di vicinato della città lacustre – vuole infatti «vuole sensibilizzare sull’importanza di effettuare acquisti consapevoli a supporto dell’economia del territorio e della propria città, soprattutto sotto le Feste di Natale». Con questo spirito i commercianti hanno dato vita alla CartAngera, una “carta fedeltà” completamente gratuita e digitale che serve ad accedere a servizi e promozioni speciali messe a disposizione dalle singole attività. La speciale carta è scaricabile (arriverà via email e potrà essere salvata come immagine sul proprio cellulare.) sul sito www.angeracommercianti.it, dove è possibile leggere tutte le offerte e le promozioni delle attività coinvolte nel progetto. Presentandosi in negozio e mostrando la carta virtuale si potrà aderire a ciascuna di esse.

Nel frattempo, il breve corto che lancia l’iniziativa è già diventato virale sulle pagine social dei vari gruppi locali, ottenendo in poche ore centinaia di like, condivisioni e visualizzazioni.