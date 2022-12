Nella hall dell’ospedale di Circolo di Varese è tornata la magia del presepe di gesso

Anche quest’anno non poteva mancare quella che è diventata ormai una originale tradizione all’ospedale di Circolo di Varese.

Nella hall del nuovo ospedale, fin da prima di Natale infatti si fa notare, come ogni anno, lo straordinario presepe realizzato interamente con gesso e bende di Gianpiero Germanà, infermiere di professione in forza proprio all’Ospedale di Circolo e anche artista, come documentano le statue da lui realizzate con questi materiali “ospedalieri” e trasformate in quella che si può senza paura definire una vera e propria opera d’arte.

Una tradizione che sta per compiere 10 anni: le prime statuine sono state infatti posizionate nel 2013, e ogni anno se ne sono aggiunte di nuove. Come sempre, le offerte per chi si sofferma davanti a questo presepe saranno devolute all’Unicef.