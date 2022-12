Neve in montagna, poi torna il sole: le prime “proiezioni” sul tempo a Natale

Le domeniche da lupi e da camino: è l’inverno che arriva ma, almeno per quanto riguarda la pioggia, sarà un momento di passaggio per lasciare spazio già lunedì al bel tempo. Dal punto di vista delle allerte non si segnalano criticità regionali legate alle precipitazioni che si affievoliranno già nel corso delle prime ore di lunedì per scomparire nella giornata del 5.

LE PREVISIONI A BREVE

Secondo il Centro Geofisico Prealpino la perturbazione porterà precipitazioni fino a domani mattina con nevicate in montagna. In seguito asciutto e soleggiato fino a Giovedì.

Dunque nuvolosità in diminuzione con qualche schiarita nel pomeriggio e temperature in lieve aumento per lunedì, poi martedì generalmente soleggiato. Asciutto. Foschia e banchi di nebbia sulla pianura in serata e nella notte. Temperature massime in aumento.

Mercoledì 7 dicembre: soleggiato con passaggi nuvolosi. Foschia e nebbie nelle ore più fredde. Asciutto. Temperature senza variazioni. Giovedì 8 dicembre: soleggiato al mattino con nebbie sulla pianura. Nuvoloso nel pomeriggio. Asciutto.

E A NATALE?

Nella meteorologia i modelli di calcolo non si spingono troppo in là e Natale è tra 20 giorni. Non è quindi possibile fare delle analisi accurate su che tempo ci sarà il 25 dicembre o giù di lì. Tuttavia c’è chi azzarda – lo fa “IlMeteo” – l’ipotesi dell’irruzione di un fronte di bassa pressione atlantico proprio nei giorni che precedono le feste, con temperature però più altre di qualche grado rispetto alla media, che tradotto porterebbe ad un clime instabile, con possibili precipitazioni. Ipotesi che risentirebbe tuttavia di una variabile importante cioè l’arrivo da Est di aria fredda dalla Siberia, che in quel caso porterebbe anche la neve. Ipotesi, che andranno avvalorate “sotto data”. (nella foto, la nevicata di Natale del 2008)