Neve e sciopero di 4 ore del trasporto ferroviario, la situazione in provincia di Varese

La debole nevicata nella giornata di giovedì, che si è spinta in alcune zone anche fino a sera non ha causato particolari problemi: dalla sala operativa dei vigili del fuoco di Varese che tiene monitorata la situazione, fanno sapere che non vi sono stati nella notte interventi di rilievo.

Dal punto di vista della viabilità dunque non appaiono criticità, salvo sul piano del trasporto ferroviario dove la linea Porto Ceresio-Varese-Gallarate-Milano risente di un guasto all’infrastruttura lungo la linea che ha rallentato la corsa di alcuni convogli che segnano ritardi fra i 15 e i 20 minuti. Il medesimo guasto ha causato problemi anche sulla Domodossola-Gallarate-Milano.

Un intervento tecnico ha causato la cancellazione di alcune corse sulla Luino-Gallarate-Milano.

LO SCIOPERO

Nella giornata di oggi, venerdì 16 dicembre 2022, è stato indetto uno sciopero dalle ore 09:00 alle ore 13:00 che potrà generare ripercussioni anche sulla circolazione ferroviaria in Lombardia.

Il Servizio Regionale, Suburbano ed il servizio Aeroportuale potranno subire variazioni e/o cancellazioni.

Le fasce orarie di garanzia non saranno interessate dall’agitazione sindacale ed inoltre arriveranno a fine corsa i treni con partenza prevista da Orario Ufficiale entro le ore 09:00 e che abbiano arrivo nella destinazione finale entro le ore 10:00.

Nel caso di cancellazione dei treni del servizio aeroportuale, saranno istituiti bus senza fermate intermedie tra:

Milano Cadorna e Malpensa Aeroporto per i soli collegamenti aeroportuali tra “Milano Cadorna e Malpensa Aeroporto”. Da Milano Cadorna gli autobus partiranno da via Paleocapa 1.

Stabio e Malpensa Aeroporto per garantire il collegamento aeroportuale S50 “Malpensa Aeroporto – Stabio”.

Maggiori dettagli saranno disponibili sul sito www.trenord.it o seguendo gli aggiornamenti sulla circolazione dei treni in “real-time” tramite la nostra App.

Sono possibili ripercussioni anche a conclusione dello sciopero, pertanto vi invitiamo a prestare attenzione sia gli annunci sonori trasmessi nelle stazioni che alle informazioni in scorrimento sui monitor.