Medaglia d’argento per il nuotare di Azzate Nicolò Martinenghi ai Mondiali in vasca corta (25 metri) a Melbourne in Australia.

Il ranista plurimedagliato ha ottenuto l’argento nella staffetta 4×50 mista, chiusa dagli azzurri con il tempo di 1’36”0, record europeo, non sufficiente per raggiungere gli Stati Uniti, irraggiungibili con il loro 1’35”15 che è valso il nuovo record del mondo.

Martinenghi nella sua frazione, la terza, a rana, ha nuotato in 24”83, meglio dei rivali che dovrà sfidare nelle “sue” gare, i 50 e i 100 rana: l’americano Fink e il britannico Peaty, i maggiori accreditati per contendere l’oro all’azzatese.

Con lui in vasca nella staffetta il dorsista Lorenzo Mora, la delfinista Silvia Di Pietro e Costanza Cocconcelli per lo stile libero.

Nicolò è passato in finale nei 100 rana con il miglior tempo con 56″01, meglio del cinese Qin, dell’americano Fink e dell’inglese Peaty. In finale anche l’altro italiano Cerasuolo. Giovedì mattina la finalissima.