Niente da fare per il “superbando” del commercio, ma Gallarate porta a casa 162mila euro

A Gallarate arrivano 162mila euro da Regione per il commercio e il rinnovo del centro. Ma c’è un pizzico di delusione, perché la speranza era per una cifra più alta: «Avevamo presentato un progetto da 1,2 milioni, con possibilità di ottenere 630mila euro. Alla fine abbiamo ottenuto 162mila euro, un quinto» dice Rocco Longobardi, assessore al commercio e presidente del Duc.

Il progetto del Due ha ottenuto «52 punti, il che ci rende ammissibili al bando di eccellenza, ma le domande sono numerose e ci sono altri Comuni davanti a noi».

Il progetto prevedeva interventi sul verde dentro al centro, una illuminazione innovativa e anche la sistemazione di alcuni locali in via San Giovanni Bosco da destinare a sede del Distretto.

A questo punto come si procederà? Quali saranno le priorità per impegnare quei 162mila euro? Longobardi è prudente: «Va fatta una valutazione sul tavolo del Distretto, che ha fatto un ottimo lavoro».

Un po’ di amaro in bocca rimane: «Sono contento del lavoro fatto dal Distretto nella progettazione. Non nascondo che, se non avessimo tenuto il riconoscimento dell’eccellenza, avrei fatto un mea culpa, ma un risultato lo abbiamo ottenuto. Mi piacerebbe che Regione mettesse più risorse per ammettere tutti i progetti ammissibili».

Da Longobardi una certezza: «Proseguiranno comunque tutte le iniziative, compresa la piattaforma digitale per il commercio di Gallarate»