Nominati i referenti delle AFT, le aggregazioni funzionali territoriali della medicina di base

Sono 16, in provincia di Varese, le AFT, le aggregazioni funzionali territoriali della medicina di base. Si tratta di forme monoprofessionali alle quali afferiscono i medici di assistenza primaria sia a ciclo di scelta che su base oraria, e che si configurano come la forma organizzativa che contribuisce ad assicurare l’erogazione, a tutti i cittadini che vi afferiscono, dei livelli essenziali ed uniformi di assistenza (LEA), nonché l’assistenza ai turisti.

Nel corso del mese di settembre, si sono tenuti incontri con i rappresentanti delle ASST del bacino di ATS Insubria, che hanno condiviso la proposta formulata da ATS di istituire sul territorio27 Aggregazioni Funzionali Territoriali ( 16 ne Varesotto e 11 nel Comasco) all’interno dei Distretti.

I referenti hanno degli gli obiettivi annuali per il 2022 sono:

la partecipazione, la definizione di accordi e procedure di integrazione delle AFT all’interno della Casa della Comunità e con gli altri soggetti del territorio, in attuazione delle indicazioni regionali in materia;

il raggiungimento delle coperture vaccinali dei pazienti non trasportabili in carico ai medici della AFT, a domicilio;

l’organizzazione di momenti informativi, anche via web, con i medici della AFT sull’evoluzione del nuovo modello di cure territoriali o relativi ai processi di presa in carico;

Il territorio varesino è stato suddiviso nelle AFT :

Arcisate e il referente è il dr Roberto Tardi

Azzate il referente è il dr Giandomenico Mascheroni

Busto Arsizio Sud il referente è la d.ssa Chiara Cazzani

Busto Arsizio Nord e la referente è la d.ssa Silvia Colombo

Fagnano Olona il referente è il dr Carlo Guardascione

Laveno M. e la referente è la d.ssa Emilia Cavallo

Cassano Magnago e la referente è la d.ssa Maria Pisciotta

Gallarate e il referente è il dr Michele Bisaccia

Luino e il referente è il dr Giancarlo Pagano

Saronno e la referente è la d.ssa Giulia Idra

Uboldo e il referente è il dr Giovanni Pagani

Sesto Calende e il referente è il dr Franco Baranzini

Somma Lombardo e la referente è la d.ssa Valeria Cortinovis

Varese Ovest e il referente è il dr Marco Vitali

Varese Est e il referente è il dr Orlando Rinaldi