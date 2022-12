Nominato il commissario prefettizio dei comuni di Bardello, Malgesso e Bregano

Ultimi giorni di lavoro per i sindaci di Bardello, Malgesso e Bregano. A fine anno scadranno i loro mandati. Subentrerà il commissario prefettizio: il prefetto Salvatore Pasquariello ha nominato la dottoressa Federica Crupi, viceprefetto aggiunto in servizio presso la stessa Prefettura.

Sarà lei a prendere in mano l’amministrazione dei tre comuni fino alle elezioni amministrative per eleggere il nuovo sindaco e il consiglio comunale del neonato comune nato per fusione dei tre enti.

Domani sera, martedì 20 dicembre, a Bardello ci sarà l’ultimo Consiglio comunale con il sindaco eletto nel giugno scorso Monica Maestroni. La stessa Maestroni , alla notizia della nomina del commissario ha commentato: « E’ ufficiale, è con piacere che diamo il benvenuto dal 1 gennaio al Commissario prefettizio Dott.ssa Federica Crupi. Ho avuto il piacere di conoscerla insieme ai miei colleghi dell’Unione venerdì scorso. Noi sindaci saremo, fino alle prossime elezioni comunali a disposizione del Commissario per ogni tipo di richiesta. Auguro alla Dottoressa Federica Crupi un buon lavoro».

Questa sera, invece, lunedì 19 dicembre, si conclude la vita amministrativa del consiglio comunale a Bregano: alle 19, infatti, inizierà l’ultima riunione con il solo punto all’ordine del giorno: revisione periodica delle partecipazioni pubbliche alla data del 31.12.2021 possedute dal comune di Bregano

Stesso giorno e stesso orario anche per l’ultimo consiglio comunale di Malgesso che questa sera discuterà di 4 punti tra cui lo scioglimento della convenzione di segreteria comunale associata con il comune di Lainate, la variante puntuale delle regole del PGT e l’approvazione del regolamento edilizio.