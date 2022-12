Nominato il nuovo consiglio di amministrazione del Consorzio Est Ticino Villoresi

Durante la seduta del Consiglio di Amministrazione del Consorzio Est Ticino Villoresi del 30 novembre – l’ultima del mandato in scadenza a fine dicembre – sono stati nominati gli eletti che comporranno il nuovo organo amministrativo a seguito delle elezioni che si sono svolte gli scorsi 25 e 26 novembre.

Nel corso della prima riunione del Consiglio di Amministrazione neoeletto, prevista il 12 gennaio 2023, verrà nominato il presidente che guiderà il Consorzio nel quinquennio 2023-2027, oltre al Vice Presidente e al terzo componente il Comitato Esecutivo.

Considerata la conferma, in seno all’organo collegiale di ETVilloresi, di ben sette Consiglieri, è presumibile che il corso del nuovo mandato si configuri all’insegna della continuità con il passato, come sottolineato dall’attuale Presidente del Consorzio Alessandro Folli, che si candida a ricoprire la carica anche nel prossimo mandato: «Negli ultimi cinque anni abbiamo lavorato per potenziare il reticolo, consapevoli della centralità di quest’ultimo sia rispetto alla funzionalità irrigua che alla tutela del territorio. Anche nel prossimo futuro l’attenzione del Consorzio rimarrà concentrata su questi aspetti, strategici per un ulteriore sviluppo dell’Ente, a fronte degli effetti dei cambiamenti climatici in corso e dell’esigenza, sempre più stringente, di ottimizzare gli utilizzi idrici. Ringrazio i Consiglieri uscenti per il lavoro svolto e do il benvenuto ai nuovi, assieme ai quali ci attiveremo da subito per fornire risposte concrete ed immediate alle numerose istanze provenienti dal mondo agricolo e per fronteggiare le sfide che incombono in tema di sostenibilità ambientale».