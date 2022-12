Nonni che raccontano il Natale da bambini, vince la nonna di Ian e Amy

Sono stati premiati in Comune a Luino i piccoli Amy e Ian Bonatelli per il concorso organizzato dall’amministrazione a tema natalizio, dedicato ai nonni. A vincere è stato il racconto di nonna Eleonora che ha scritto 4 pagine fitte di ricordi del suo Natale da bambina in Slovacchia, aspettando Svati Nikulas (San Nicola) e che hanno commosso il sindaco Enrico Bianchi e la vice sindaca Antonella Sonnessa. I due bimbi hanno ricevuto il premio direttamente dalle mani del sindaco nel suon ufficio.