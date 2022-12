Una nuova fermata del trasporto urbano alla stazione di Induno Olona

Una nuova fermata del trasporto urbano locale a Induno Olona. Da venerdì 23 dicembre, tutte le corse delle linee L (Varese-Bisuschio/Brenno Useria) ed N06 (Varese-Cuasso al Monte) effettueranno anche la fermata alla stazione di Induno Olona (in via Pavia) in entrambe le direzioni.

Fanno eccezione le corse che effettuano i percorsi “via Valganna”, la corsa scolastica delle 7.30 da Varese per Bisuschio (in quanto vi è un altro bus, alla stessa ora, che effettuerà il nuovo percorso) e la corsa scolastica delle 5.55 da Varese per Cuasso al Piano.

Autolinee Varesine ricorda che dal 23 dicembre al 5 gennaio sarà in vigore l’orario modificato per le festività natalizie