Oltre 500 persone in un weekend, Casa Macchi di Morazzone è già un “luogo del cuore”

«Venite a Casa Macchi, ma non per visitarla: per starci. Per girare tra le stanze, in giardino. Ammirare questo mondo meraviglioso che ha vissuto in silenzio e a cui noi oggi ridiamo la vita». È stato questo l’invito rivolto dal presidente del Fondo per l’Ambiente Italiano Marco Magnifico a tutti i varesini, e non solo, il giorno dell’inaugurazione del nuovo bene del FAI.

E l’invito è stato raccolto: in un solo weekend, pre natalizio e in piena corsa agli acquisti, più di 500 persone hanno “bussato” a Casa Macchi, ne hanno girato le stanze, respirato l’aria; guardato gli oggetti conservati con cura e riportati alla vita da un restauro attento e sapiente.

Sabato 17 dicembre, c’è stato il taglio del nastro con l’apertura a tutta la cittadinanza di Morazzone, mentre domenica 18 dicembre l’apertura ufficiale al pubblico. Domenica si è registrato il numero maggiore di visitatori, 318, mentre sabato, tra i 190 visitatori, ha fatto tappa a Casa Macchi anche un gruppo di camminatori partiti da Villa Panza, altro bene Fai. La passeggiata è stata organizzata dall’associazione Amici della via Francisca del Lucomagno, in collaborazione con Via Francisca del Lucomagno e Fai.

Per il 24 e il 26 dicembre è programmata un’apertura “speciale”. Si potrà così visitare, durante le feste di Natale, quella che di fatto è una tipica dimora borghese di provincia, conservata intatta per centocinquanta anni e che Maria Luisa Macchi, unica e ultima proprietaria, ha lasciato per testamento alla Fondazione nel 2015, con una generosa dote necessaria ai restauri e alla gestione, perché divenisse “un museo vivo che dia lustro a Morazzone”. Dopo un restauro durato ben quattro anni oggi le chiavi di Casa Macchi vengono consegnate “al mondo”.

VISITARE CASA MACCHI: TUTTE LE INFORMAZIONI

L’ingresso a Casa Macchi avviene da un negozio aperto in Piazza Sant’ Ambrogio, inaugurato lo scorso dicembre, che è stato realizzato dal FAI, grazie a Fondazione Cariplo, dov’era una bottega storica di pertinenza della casa, che aveva chiuso quarant’anni fa come i tanti negozi che ancora alla metà del Novecento animavano la vita del paese. L’Emporio di Casa Macchi oggi vende generi vari a servizio della comunità, dai cereali alle caramelle, dai saponi sfusi ai libri di seconda mano, in nome di un’etica contemporanea che rievoca le buone abitudini di un tempo.

La visita alla casa e al giardino è libera, introdotta da un video racconto con proiezioni immersive che si svolge nella vecchia scuderia, affidato alla voce di Lella Costa. Una serie di podcast gratuiti accompagna la visita, realizzati dai professionisti del FAI che hanno curato i lavori e dagli studenti del Corso di Storia e storie del mondo contemporaneo (Dipartimento di Scienze Teoriche e Applicate) dell’Università dell’Insubria con cui la Fondazione ha stretto un accordo per la valorizzazione di Casa Macchi finanziando anche due borse di studio per la ricerca grazie al sostegno di Fondazione Cariplo. Saranno organizzate anche visite guidate di approfondimento sulla storia della casa, per scoprirne le curiosità ancora nascoste negli armadi e nei cassetti, e con intermezzi in dialetto varesotto.

DOVE SI TROVA, ORARI, I BIGLIETTI

Casa Macchi – Piazza Sant’Ambrogio 2, Morazzone (VA)

Giorni e orari di apertura:

Casa Macchi apre al pubblico da domenica 18 dicembre.

Il Bene è visitabile dal giovedì alla domenica, dalle ore 10 alle 18.

Aperture speciali: 24 dicembre dalle ore 10 alle 13; 26 dicembre dalle ore 10 alle 18.

Giorni di chiusura per festività: 25 e 31 dicembre, 1 gennaio.

Biglietti di ingresso (comprensivo di visita a Casa Macchi in autonomia e visione del video multimediale):

Intero: 7 €; Ridotto (6-18 anni) e Studenti fino ai 25 anni: 4 €; Bambini fino ai 5 anni ingresso gratuito; Iscritti FAI, Residenti del Comune di Morazzone, persone con disabilità e accompagnatore e altre convenzioni ingresso gratuito; Famiglia (ingresso per gruppi famigliari composti da 2 adulti e 2 o più bambini dai 6 ai 18 anni) € 17.

Possibilità di visite guidate – a pagamento – il sabato e la domenica alle ore 15. Prenotazione consigliata.

Per informazioni:

Tel. 0332 1821610; Email: faicasamacchi@fondoambiente.it

www.faicasamacchi.it; www.fondoambiente.it