Oltre 600 persone coinvolte nel progetto “Alla finestra” guidato da Auser Gallarate

Si è conclusa la prima edizione del progetto “Alla finestra – da spettatori a protagonisti” che ha coinvolto più di 600 partecipanti e 14 formatori, oltre ad istituzioni e associazioni del Gallaratese.

Il progetto, sostenuto da un contributo di 14mila euro della Fondazione comunitaria del Varesotto con l’Auser di Gallarate come capofila, ha avuto il supporto istituzionale della Città di Gallarate, di HIIC e di contributori individuali.

«Per l’aggiudicazione del finanziamento della Fondazione Comunitaria era indispensabile dimostrare la capacità di incidere sul benessere individuale e risvegliare la capacità relazionale del singolo con iniziative che traguardassero un qui e ora, talvolta angosciante, da cui tutti

siamo permeati – spiegano i coordinatori del progetto – Attraverso percorsi di osservazione, elaborazione e sperimentazioni di tipo artistico, teatrale, psicologico e relazionale ciascuno ha potuto ritagliare spazi e orizzonti diversi per un cambio di prospettiva, per allargare i propri interessi e riflettere sul proprio benessere sociale e individuale».

Durante la conferenza di chiusura si è fatto particolare riferimento al valore di progetti di rete come questo «purché risultino non occasionali, supportino le attività consolidate e ne identifichino aree di miglioramento, consentano di sperimentare nuovi servizi, coinvolgano nuovi soggetti (iscritti, volontari, formatori, e persone fuori dal target abituale) e in prospettiva, attraverso i giovani, sappiano trasmettere valori e passione. Per dimostrare che alla finestra, se aperta, si può respirare una boccata di aria fresca».

Il progetto che ha preso il via il 1° ottobre e si concluderà formalmente il 31 dicembre, ha visto tra i partner il Museo Ma.Ga. di Gallarate e Aspi di Cassano Magnano, e ha coinvolto, tra gli altri, la Cooperativa Naturart, gli studenti dell’Istituto Falcone e diverse scuole di Gallarate.