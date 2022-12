Openjobmetis sconfitta, ma coach Brase è soddisfatto: “Intensità e atteggiamento giusti”

BRASE – Penso che sia stato un ottimo test per noi stasera. Abbiamo avuto momenti difficili ma siamo sempre stati capaci di rimetterci insieme giocando di squadra. I ragazzi hanno giocato con l’intensità che ci voleva e l’atteggiamento è stato buono da parte di tutti. Anche nel terzo quarto, nel momento di massimo svantaggio, ci siamo detti di aumentare la velocità e giocare un’azione dopo l’altra e così siamo riusciti a rientrare. Credito ai ragazzi che contro un avversario così forte non hanno mai mollato.

BRASE 2 – Dobbiamo dare credito alla difesa di Bologna che ci ha studiato e ha rafforzato la marcatura sui tiratori, ma abbiamo avuto buoni momenti anche da 3. Non ci sono novità riguardo alle condizioni di Reyes, dobbiamo aspettare le visite che farà domani. Quando ti manca un giocatore del suo calibro non può essere lo stesso, ma la nostra mentalità è quella di pensare azione dopo azione e andare avanti. Tutti i ragazzi hanno fatto una grande prestazione e anche Librizzi ha gestito bene i minuti a disposizione.

SCARIOLO – Devo fare dei grandi complimenti alla Pallacanestro Varese: stasera c’è stata una grande atmosfera. È stata una gara difficile da affrontare, soprattutto dopo una dura partita di Eurolega, e i complimenti vanno anche a coach Brase per quello che sta facendo. Sono molto contento di come abbiamo giocato: siamo stati in comando per tutta la partita ma ho detto spesso ai ragazzi di non staccare la spina perché Varese aveva la possibilità di rientrare velocemente, come ha fatto in un paio di occasioni

SCARIOLO 2 – Siamo stati bravi e altruisti: 32 assist credo siano un record e non vengono tutti da Milos (Teodosic, ndr). Hanno giocato bene anche i nostri giovani come Mannon e Camara, che stanno crescendo. Devo dire che è stata una serata positiva. Riguardo ai ritmi alti imposti da Varese, credo che il problema non è correre, ma non affrettare gli attacchi contro la difesa schierata. Quello è stato un problema ma neanche troppo. In Italia si può fare questo tipo di basket, in Eurolega molto meno per ovvi motivi.

DE NICOLAO – Siamo coscienti di aver fatto una buona partita: segnare 100 punti alla Virtus non è da tutti però abbiamo l’amaro in bocca perché eravamo lì e potevamo davvero portarla a casa. Prendiamo le cose migliori, ce le portiamo a casa e ci carichiamo per Pesaro. Complimenti alla Virtus che ci ha puniti in ogni nostra difesa sbagliata. Nel quarto finale sono anche stati bravi a segnare anche i tiri più difficili con Belinelli che è stato bravo a segnare ogni volta e Teodosic a dargli le palle giuste. Tante piccole cose alla fine danno quei 10 punti di svantaggio che alla fine contro un avversario così fanno la differenza. Reyes ci è mancato: con lui sarebbe stato diverso perché ci dà un’energia pazzesca; speriamo non sia nulla di serio.