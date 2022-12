Openjobmetis Varese – Pallacanestro Trieste, la partita in diretta da Masnago

Ultimo turno prima di Natale per la Openjobmetis sempre priva dell’infortunato Justin Reyes: i biancorossi attendono a Masnago la Pallacanestro Trieste dell’ex Miki Ruzzier per un match che si disputerà dalle ore 18 di domenica 18 dicembre. Il “Christmas Game” sarà caratterizzato da un villaggio natalizio all’esterno del palazzetto, proporrà uno show durante l’intervallo mentre al termine della gara ci sarà un dj set con la possibilità di scambiarsi gli auguri.

