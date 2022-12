Openjobmetis Varese – Virtus Segafredo Bologna, la partita in diretta

Test di altissimo livello per la Openjobmetis Varese che ha vinto cinque partite consecutive e ora sfida la prima della classe, ovvero la Virtus Segafredo Bologna ancora imbattuta. Il big match del campionato di Serie A è in programma domenica 4 dicembre a partire dalle ore 19; la partita del “Lino Oldrini” sarà raccontata azione dopo azione dal liveblog di VareseNews già a disposizione qui sotto a partire da venerdì con notizie, curiosità, statistiche e con il sondaggio pronostico (cliccate sul tasto Vote che trovate sotto i nomi delle squadre nell’intestazione). Il live è offerto da Confident; per intervenire è possibile utilizzare la chat che compare in questa pagina (o cliccando sul tondo blu con fumetto bianco, se utilizzate lo smartphone) oppure usare l’hashtag #direttavn su Twitter. Nel caso aveste problemi di visualizzazione in questo articolo, vi consigliamo di cliccare qui.