Openjobmetis-Virtus vietata ai bolognesi: non ci saranno prevendite online

A due giorni e mezzo dalla contesa iniziale è finalmente arrivata la decisione in merito alla vendita dei biglietti per il big match del campionato di pallacanestro tra Openjobmetis Varese e Segafredo Bologna (si gioca domenica 4 alle ore 19 alla Enerxenia Arena di Masnago).

Una decisione prevedibile, che poteva essere presa una settimana fa e che ha una ripercussione importante. Le autorità hanno vietato la vendita dei biglietti ai residenti in provincia di Bologna ma, in conseguenza di questa scelta, non ci saranno le consuete prevendite online dei tagliandi per il match.

Chi vorrà assistere alla partita (e non risiede all’ombra delle Due Torri) dovrà quindi recarsi di persona nei punti vendita autorizzati, munito di regolare documento di identità. Le prevendite fisiche avverranno oggi – venerdì 2 dicembre – al Pallacanestro Varese Store del palazzetto dalle 12 alle 13 e dalle 15 alle 19. Domani – sabato 3 – le prevendite saranno alle casse numero 1 e 2 della biglietteria del palasport tra le 16 e le 19.

Domenica, giorno della partita, i botteghini di Masnago saranno infine aperti dalle ore 17,30, sempre con la necessità di esibire il proprio documento di identità.