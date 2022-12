Operaio al lavoro sulla fibra ottica investito e ucciso da un’auto vicino a Verbania

(Immagine di repertorio) – Incidente mortale nel primo pomeriggio di oggi a Piedimulera, piccolo comune della Val d’Ossola, in provincia di Verbano-Cusio-Ossola.

Un operaio di 60 anni, che stava lavorando in strada sulla fibra ottica in via Saslero è stato investito da un’auto, che si è poi schiantata contro un muro.

L’uomo, residente a Verbania, è stato rianimato sul posto e poi trasportato in codice rosso all’ospedale, dove però è morto poco dopo per le gravi ferite riportate.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, i Vigili del fuoco e i Varabinieri di Verbania che hanno effettuato i rilievi dell’incidente per chiarirne la dinamica.