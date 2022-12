Come ordinare e pagare direttamente dal tavolo del proprio ristorante

Se stai cercando un modo per semplificare la tua esperienza al ristorante, allora non cercare oltre perche’ “Comanda Facile TAVOLO” risolve questa problematica.

Questo nuovo sistema innovativo ti consente di ordinare e pagare direttamente dal tavolo, senza dover attendere un cameriere che ci porta il conto.

Non solo è più conveniente per i clienti, ma riduce anche i tempi ed i costi di manodopera per il ristorante.

Cos’è Comanda Facile Tavolo

Comanda Facile Tavolo è un sistema composto da un PC, stampante per le comande, e un’app gratuita da scaricare da Google Play o da AppStore.

Ci si siede al tavolo si scarica l’app, se non l’abbiamo ancora installata, e poi si inquadra il QRCODE fornito dal ristoratore.

In pochi secondi avremo tutte le pietanze e le bevande scaricate sul nostro cellulare e potremo fare un ordine esattamente come quando ordiniamo cibo da asporto.

Le nostre ordinazioni una volta inviate arriveranno direttamente in cucina e un cameriere ci porterà quanto ordinato.

Alla fine del pranzo o della cena potremo chiedere il conto e pagare direttamente con Paypal direttamente dall’app.

Se abbiamo bisogno di una fattura basterà inserire i propri dati nella configurazione dell’app e specificare che desideriamo la fattura o lo scontrino.

Il sistema è in grado di generare fatture elettroniche e se lo desideriamo di inviarle direttamente con un click.

Quali sono i vantaggi dell’utilizzo di Comanda Facile TAVOLO

Comanda Facile TAVOLO è un nuovo sistema che permette ai clienti di ordinare e pagare direttamente dal proprio tavolo.

I vantaggi dell’utilizzo di Comanda Facile TAVOLO includono:

Eliminare la fila alla cassa per pagare;

Consentire ai clienti di ordinare e pagare direttamente dal tavolo;

Ridurre la possibilità di errori al momento dell’ordine;

Aumentare l’efficienza e ridurre i costi per il ristorante che puo’ ridurre il personale;

Risparmiare sul costo dei dispositivi mobili da usare nel locale perche’ il cliente usa il proprio smartphone.

Come usare Comanda Facile TAVOLO

Questo servizio per il gestore che ha il software per la ristorazione Comanda Facile è di di facile configurazione perché potrà scegliere se stampare un QRCODE da dare direttamente al cliente quando entra nel locale o se stampare dei QRCODE senza scadenza da applicare magari direttamente sul tavolo.

Per il cliente è ancora piu’ semplice perchè una volta scaricata l’app “Comanda Facile TAVOLO” basterà, dopo averla lanciata, inquadrare il QRCODE fornito dal ristoratore per cominciare a ordinare.

Questa soluzione è nata nel periodo COVID dall’esigenza di eliminare dai tavoli i MENU, di plastica o di carta, che se non adeguatamente igienizzati erano fonte di contagio.

Questa modalità di ordinazione all’interno dei locali (specialmente con pubblico giovane) anche dopo la pandemia è stata sempre piu’ valorizzata, spinta anche dai grandi colossi della ristorazione che hanno adottato totem e app per le ordinazioni all’interno dei loro locali.

Se prima, quando è stata proposta questa soluzione da Liberty Line, una piccola software house Genovese, era vista con diffidenza dai ristoratori abituati alla consueta modalità di lavoro, ora che questa nuova modalità è stata sdoganata dalla grande distribuzione anche il piccolo locale vuole adeguare il suo locale con la piu’ moderna tecnologia.

Conclusione

Se si stà cercando un modo per semplificare il processo di ordinazione e pagamento nel proprio ristorante, pizzeria o fastfood vale sicuramente la pena dare un’occhiata al sistema Comanda Facile con l’opzione per fare le ordinazioni direttamente dai TAVOLI.

Con questo pratico strumento puoi prendere ordini e pagamenti direttamente dal tuo tablet o smartphone, senza dover usare camerieri per prendere le ordinazioni.

Inoltre, è estremamente facile da usare, quindi tu e il tuo staff sarete operativi in pochissimo tempo.

Quindi, se sei pronto a rendere le cose più facili a te stesso (e ai tuoi clienti), prova Comanda Facile TAVOLO.

Non rimarrai deluso!