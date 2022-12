Orino paese dell’avvento: il municipio torna calendario

Balocchi per le strade, gnomi e folletti e il palazzo del Comune che si trasforma in maxi calendario dell’avvento (foto), con le finestrelle da scoprire di giorno in giorno. Anche Orino si prepara a diventare borgo del Natale grazie al lavoro di tanti volontari. Il 18 di dicembre è in programma una giornata interamente dedicata ai bambini con partenza dal parco feste di Azzio e arrivo nella piazza XI Febbraio, a Orino con spettacolo di magia cioccolata e vin brulè.

I residenti addobberanno il paese con le decorazioni in previsione della notte di Natale fuori dalle chiese per la messa col tradizionale momento per lo scambio di auguri. Già da diversi giorni invece sono visitabili i lavatoio che ospitano le natività. Da segnalare per sabato 3 dicembre la festa del borgo che ha che fare con un progetto legato alle tradizioni locali durante il quale sarà possibile già respirare aria natalizia.