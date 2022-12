Arrivano i “pacchi solidali” di Tigros, per un Natale all’insegna della generosità

Nel Calendario dell’Avvento di Tigros, giovedì 15 dicembre si apre una finestrella all’insegna della generosità, con il “pacco solidale” che permette di fare un regalo di Natale alle famiglie più bisognose.

Il pacco – che contiene alimenti di prima necessità a lunga conservazione – può essere acquistato e lasciato nei carrelli della spesa solidale presenti nei punti vendita Tigros, che vengono poi abbinati a una onlus diversa per ogni punto vendita: ma è possibile anche donare quel pacco a chi si desidera, sia essa associazione o singolo.

Dal 15 dicembre fino ad esaurimento scorte i punti vendita Tigros saranno quindi pieni di pacchi solidali: per il confezionamento dei quali Tigros ha voluto coinvolgere Naturcoop, un’importante cooperativa sociale con sede a Somma Lombardo che opera in diversi ambiti, dall’inserimento lavorativo di persone fragili ad iniziative contro il disagio sociale. Un valore aggiunto che rende ancora più generoso il pacco solidale che troverete da oggi in tutti i punti vendita Tigros.