Pagelle top per i direttori delle due Asst nel Varesotto: 98 a Bonelli e 97 a Porfido

Super pagelle per i due direttori generali delle Asst nel Varesotto. La direzione regionale Welfare ha comunicato le valutazioni dell’operato dei direttori Gianni Bonelli all’Asst Sette Laghi ed Eugenio Porfido all’Asst Valle Olona nel 2021. Un giudizio che tiene conto del raggiungimento degli obiettivi che la stessa Regione ha fissato.

Il più bravo è risultato Gianni Bonelli alla guida della Sette Laghi che ha ottenuto quasi il massimo dei voti con 98 su 100. Distanziato proprio di un soffio Eugenio Porfido a cui è stato riconosciuto un voto di 97.

Come recita la delibera dello scorso 14 dicembre, il punteggio complessivo tiene conto del raggiungimento degli obiettivi aziendali di interesse regionale stabiliti con delibera di giunta il 2 agosto 2021.

Tra gli obiettivi prioritari troviamo

mettere in campo tutte le azioni per garantire l’erogazione tempestiva dei livelli essenziali di assistenza e di introdurre nel SSR le misure di potenziamento della rete territoriale previste dal PDL approvato dalla Giunta con la richiamata DGR 5068/2021, anche in attuazione di quanto previsto da AGENAS e dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, di stabilire che la valutazione dei Direttori Generali delle Strutture sanitarie pubbliche, per il 2021, avverrà in relazione al grado di raggiungimento dei seguenti obiettivi:

● raggiungimento dei target previsti per il contenimento delle liste d’attesa e garanzia dei LEA: Peso 20

● raggiungimento dei target previsti dal Piano vaccinazione Covid 19: Peso 20

● raggiungimento dei target previsti dal Piano vaccinazioni antinfluenzale: Peso 20

● rispetto rigoroso del cronoprogramma degli interventi di edilizia sanitaria e ammodernamento tecnologico: Peso 15

● Piano di potenziamento dell’erogazione di prestazioni ADI secondo i target individuati dalla Direzione Generale Welfare: Peso 10

● Coinvolgimento dei MMG/PLS nella formulazione del piano di potenziamento delle strutture territoriali: peso 10;

● Presidio dei processi di integrazione tra la programmazione sociale e sociosanitaria: peso 5;

RITENUTO, altresì, di individuare i seguenti obiettivi strategici che determinano la decurtazione del risultato o, nel caso dell’obiettivo prioritario, l’applicazione delle previsioni di cui all’articolo 6 del contratto di prestazione d’opera intellettuale in ordine al mantenimento dell’incarico:

● adozione di un piano di potenziamento delle strutture territoriali in attuazione del PNRR da presentare nei tempi indicati dalla Direzione Generale Welfare (obiettivo prioritario);

● rispetto dei tempi di pagamento previsti dal comma 865 dell’art. 1 della L. 145 del 30 dicembre 2018;

● Corretta applicazione delle norme in materia di trasparenza ed anticorruzione.