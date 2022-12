Per il palazzetto di Varese arrivano altri 500mila euro da Regione Lombardia

Buone notizie per il “Lino Oldrini”, il palasport di Varese: ai fondi già stanziati da Regione Lombardia per un primo lotto di riqualificazione (poco più di 2 milioni di euro) si aggiungono oggi altri 500 mila euro in seguito a un emendamento al bilancio che al Pirellone ha trovato “sponde” sia tra la maggioranza sia tra l’opposizione.

Galleria fotografica Varese anni Sessanta: i lavori di costruzione del palazzetto dello sport di Masnago 4 di 16

Una “aggiunta” importante per far fronte all’aumento dei costi di materie prime ed energia che rischiavano di “mutilare” il primo lotto di lavori (l’avvio è stato spostato in primavera), quello che comprende la creazione del museo del basket regionale, la realizzazione degli uffici per trasferire la sede della Pallacanestro Varese e una serie di lavori propedeutici agli interventi successivi sul lato Ovest dell’impianto. Quello rimasto incompiuto all’inizio degli anni Novanta.

Come nel recente passato, il palazzetto ha in qualche modo avvicinato le parti politiche oltre che la società cestistica e non fa eccezione questa volta come dimostrano su versanti opposti i commenti soddisfatti dei consiglieri regionali Samuele Astuti (PD) e Giacomo Cosentino (Fontana Presidente-Lombardia Ideale).

«Il finanziamento inserito nel Bilancio di previsione 2023-2025 tramite un ordine del giorno presentato dai capigruppo di maggioranza va a sommarsi a quello precedente – scrive il consigliere Cosentino – il Palazzetto potrà così avere una parte fruibile durante tutta l’arco della settimana. Un impianto moderno e polivalente, vivo tutto l’anno e un progetto in grado di migliorare conseguentemente tutta l’area sportiva e non di Masnago, liberandola dal degrado della zona retrostante. L’intervento di Regione Lombardia ha dunque uno scopo ampio, che parte dallo sport per migliorare la qualità degli spazi a disposizione della comunità varesina».

«Avevo presentato un emendamento al bilancio regionale che chiedeva 1 milione di euro che ho ritirato a seguito di un’interlocuzione con la maggioranza che, grazie alle nostre pressioni, ha stanziato 500 mila euro. Si tratta di un primo importante passo per il recupero del palazzetto, struttura fondamentale per lo sport della città» è il commento di Astuti.