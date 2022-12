Da Palazzo Estense agli Esabac, la prima visita del console generale di Francia a Varese

E’ stata la prima visita a Varese da quando è stato nominato Console Generale di Francia a Milano, una carica che lo impegna in tutto il Nord Italia, da un confine all’altro del Paese.

L’arrivo di François Revardeaux è stato accolto dal sindaco Davide Galimberti e dall’assessore alla cultura Enzo Laforgia in occasione della consegna dei diplomi per l’anno scolastico 2020/2021 della sezione Esabac del Liceo “Manzoni” di Varese: un duplice diploma, istituito nell’ambito della cooperazione educativa tra l’Italia e la Francia, dai due rispettivi ministeri dell’istruzione, che permette di conseguire simultaneamente il diploma di Esame di Stato italiano e il Baccalauréat francese.

A Varese sono due i licei che hanno una classe in grado di permettere di conseguire gli Esabac: al linguistico Manzoni e al Classico Cairoli. In provincia, ci sono solo altri quattro istituti superiori in grado di garantirlo: il Sereni di Luino, il Tosi e il Crespi di Busto Arsizio, il Gadda Rosselli di Gallarate, tutti presenti in sala montanari con delle delegazioni insieme al Terragni di Olgiate Comasco.

Alla sala Montanari, dunque, si è svolta la cerimonia di consegna delle pergamene del lato francese dell’esame, quelle da loro definite di “baccalaureat”: pergamene consegnate solennemente dai rappresentanti istituzionali, e accompagnate dagli inni dei due stati eseguiti dagli studenti del liceo musicale.

Ma prima della cerimonia di consegna dei diplomi, il sindaco e l’assessore alla Cultura hanno voluto mostrare al rappresentante francese alcune delle bellezze di palazzo Estense: «Un luogo affascinante, che merita una visita più approfondita – ha commentato il console – tornerò con la famiglia».

Un ritorno probabile anche per ulteriori impegni, magari accademici: nella mattinata ha avuto infatti un incontro con una delegazione dell’Università dell’Insubria.