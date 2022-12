Panathlon Club La Malpensa, festeggiato Mauro Miele vincitore del Mondiale WRC2 Masters

Nell’ambito della tradizionale Festa degli Auguri tenuta martedì 13 dicembre presso il Villa Bregana Hotel di Carnago, il Panathlon Club La Malpensa ha voluto onorare lo straordinario successo del suo già Past President assegnando a Mauro Miele un riconoscimento come primo vincitore del Mondiale WRC2 Masters. Un’impresa ottenuta lo scorso 13 novembre nell’ultima tappa iridata corsa in Giappone in coppia con lo storico navigatore Luca Beltrame e al volante della Skoda Fabia Rally2 della DreamOne Racing. La vittoria del titolo mondiale consente al racer olgiatese (due volte Campione Nazionale Enduro e primo italiano a vincere nel ’79 una prova del Campionato del Mondo di Motocross), di chiudere idealmente il cerchio aperto nel 2020 quando propose all’allora Presidente della FIA Jean Todt l’idea di una competizione Masters sulla scia del preesistente Rally Legend.

La serata prenatalizia ha costituito anche l’occasione per stilare il bilancio dell’attività del Club del Presidente Giovanni Castiglioni che nel 2022 ha festeggiato il 50° della propria fondazione. Tra le diverse iniziative, nel corso dell’anno che sta per concludersi è stata varata la nuova compagine associativa nell’Assemblea di gennaio, sono stati organizzati 9 meeting tra cui a giugno il primo del Gemellaggio Insubrico in partenariato con i Club di Como, Lecco, Lugano e Varese e a novembre la 50^ edizione del Premio Carlo Speroni, innalzato a 50 l’organico dei soci, patrocinati 7 eventi sportivi, consegnate 3 targhe etiche ai comuni di Canegrate, Castellanza e Somma Lombardo, organizzata in collaborazione con i Legnano Knights una conferenza/talk presso il Teatro Galleria di Legnano, riconosciuto un Premio di Merito ad uno studente della LIUC di Castellanza (impegno confermato anche per l’anno 2023), devoluto alla PAD Cuffie Colorate il Secondo Premio ottenuto nell’ambito del Progetto “Club + sensibile allo sport x tutti” e infine, ma non da ultimo, promossa una raccolta fondi per la realizzazione di un playground cittadino presso il “Parco Falcone e Borsellino” di Legnano.

Ma il 2022 è stato per tutto il mondo panathletico anche l’anno della incalcolabile perdita di Sergio Allegrini, ex Segretario del Panathlon International, Past President e recente Segretario del Club La Malpensa. La sua figura brillante, competente e carismatica lascia un vuoto incolmabile nella comunità malpensante che lo ha voluto ricordare dedicandogli la sua massima onorificenza, la Fiamma Panathlon, da quest’anno (nello specifico assegnata a Beppe Saronni nel 40ennale del Mondiale di Goodwood), e per sempre, intitolata a suo nome. Il legato di Sergio Allegrini fa però anche da link all’appuntamento con Busto Città Europea dello Sport e Castano Primo Comune Europeo dello Sport 2023. Due riconoscimenti ottenuti con la fattiva partecipazione di Sergio nella Commissione di Valutazione di ACES Europe e con la sponda istituzionale del Panathlon Club La Malpensa.

Un attestato legittimato il 6 dicembre a Bruxelles in occasione della vernice ufficiale dalla presenza nella delegazione bustocca dei 3 panathleti Maurizio Artusa, Laura Rogora e Cinzia Ghisellini. Rispettivamente Assessore allo Sport, Presidente del Consiglio Comunale e numero uno di ASSB. La collaborazione del Club La Malpensa con l’Amministrazione Comunale di Busto proseguirà nel calendario 2023 con diversi eventi a partire dal Meeting del 21 febbraio incentrato sul Premio Bancarella Sport. Mentre in partnership con l’Amministrazione castanese è in programma per il 4 febbraio la consegna dei Premi Fair Play nell’ambito di una manifestazione dedicata alle eccellenze sportive del Comune dell’Alto Milanese.