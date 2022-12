Panchine, fioriere e giochi per bambini: i centri storici di Borsano e Sacconago si rifanno il look

Continua l’opera di riqualificazione del territorio e di miglioramento del decoro urbano: ieri la giunta, su proposta del sindaco Emanuele Antonelli, ha approvato il progetto definitivo di riqualificazione dell’arredo urbano nei centri storici di Borsano e Sacconago. L’intervento è stato preparato con una serie di sopralluoghi, a cui hanno partecipato la vicesindaco e assessore allo Sviluppo economico Manuela Maffioli e il consigliere comunale delegato al Verde Orazio Tallarida, nel corso dei quali, di concerto con i commercianti dei quartieri, è stata individuata la collocazione degli arredi più opportuna.

A Borsano, in particolare, è prevista l’installazione di panchine, fioriere e alcuni giochi dedicati ai bambini sull’area verde antistante la fermata dell’autobus in via della Ricordanza. Saranno inoltre sostituite le fioriere posizionate nei pressi della Chiesa dei SS. Apostoli Giovanni e Paolo e installate nuove panchine lungo il marciapiede antistante la scuola dell’Infanzia. Per il centro storico di Sacconago sono previsti il posizionamento di nuove panchine e fioriere in piazza Carlo Noè, oltre a vari interventi in altre zone del centro storico, quali per esempio l’area dell’ex oratorio. Il costo totale del progetto ammonta a € 50.000.

«Questo intervento, supportato dall’Assessorato allo Sviluppo economico, integra quello già in atto per il centro storico, in cui stiamo proseguendo con la sostituzione e il rinnovo degli arredi – spiega Maffioli -. Molti non sanno che, da Piano di governo del territorio, Busto ha tre centri storici, due dei quali sono nei quartieri (già comuni, ndr) di Sacconago e Borsano. Si tratta di quartieri che stanno attraversando una fase commerciale delicata, Borsano in modo particolare, e che quindi necessitano di interventi anche di riqualificazione urbana. Non si tratta di superficiali interventi di maquillage, ma di investimenti che, nelle nostre intenzioni, se accompagnati da altre azioni di supporto, restituiscano attrattività a queste aree cittadine. A ulteriore conferma, dopo gli eventi culturali realizzati in alcuni quartieri, della grande attenzione che l’Amministrazione rivolge anche alle periferie» continua l’assessore.

«Panchine e fioriere, a conferma dell’attenzione che l’Amministrazione riserva all’ambiente, saranno scelte tra quelle realizzate con un materiale plastico che contenga almeno il 50% di materiale riciclato – aggiunge Tallarida -. I lavori saranno effettuati in primavera: la scelta degli spazi da riqualificare attraverso i nuovi arredi è stata fatta insieme ai commercianti, siamo comunque disponibili ad altri momenti di confronto con la cittadinanza».

Il consigliere, nelle ultime settimane impegnato a seguire un altro importante progetto di miglioramento del decoro urbano, il ripristino della fontana di piazza Garibaldi, sottolinea l’importanza, anche educativa, delle attività che permettono di restituire bellezza alla città o di crearne di nuova: «Negli ultimi giorni ho notato che i giovani che di solito frequentano la piazza hanno dimostrato attenzione e rispetto nei confronti della fontana e dello spazio verde che la circonda: mi sono comunque attivato per far installare dei cestini più capienti, dello stesso design degli arredi già installati, che possano essere utili a evitare che i ragazzi abbandonino i rifiuti sul prato o addirittura nella vasca».