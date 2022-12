Come parlavano i nostri nonni: l’edizione 2023 del “Taccuin de Cüvi” dedicata al linguaggio

Se si vuole scoprire la storia dei nostri paesi e capire da dove arrivano le tradizioni ad essi legati, il punto di partenza migliore da dove cominciare è senz’altro quello del linguaggio. Prendiamo, ad esempio, le varie espressioni del nostro dialetto, più precisamente quei numerosi modi di dire o maniere di esprimere un concetto usando formule simpatiche e anche molto colorite che i più anziani portano ancora con spontaneità sulle loro labbra.

«Ves ladin»…, «na’ a la Vignora»…, «var na sverza» sono alcune delle tante circonlocuzioni usate nei paesi della Valcuvia e che nascondono nella loro spiegazione forti tracce della nostra cultura e del nostro passato, ma quello che più ci interessa, sono il filo conduttore che accompagnerà lo scorrere dei mesi del 2023 nel “Taccuin de Cüvi“.

L’annuale almanacco di Cuvio, uno dei fiori all’occhiello della comunità, ritorna ancora anche per il prossimo anno, riportando, oltre alla tematica già presentata, le tradizionali notizie dei vari appuntamenti che animano il centro valle; tutto corredato da interessanti ed inedite foto storiche.

Come sempre sono Pro Loco di Cuvio e Filarmonica Cuviese i principali supporters della pubblicazione giunta alla ventiquattresima edizione, grazie all’impegno e alla passione di Giorgio Roncari e Graziano Tenconi. La pubblicazione è resa possibile anche dalla collaborazione di gruppi associativi come Comitato Feste Vergobbio e Centro Anziani “La Primavera” di Cuveglio e dalle popolazioni di Cavona e Duno. Nella serata che ormai è diventato il consueto ritrovo dei Cuviesi per uno scambio di auguri, ovvero il “Concerto di Natale” della Filarmonica Cuviese, verrà presentata questa nuova edizione del Calendario Cuviese.

Oltre alle note della Banda, diretta dal Prof. Claudio Beltrame, sarà anche l’occasione per celebrare i giovani studenti cuviesi delle scuole primarie di secondo grado, partecipanti al concorso indetto dal Comune di Cuvio per l’assegnazione di sei borse di studio dal valore di 500 euro ciascuna. Questo sostanzioso menù di eventi altamente culturali è il programma della festa natalizia che si terrà sabato 17 dicembre presso la palestra delle scuole elementari di Cuvio con le prime note della Filarmonica Cuviese che inizieranno a scaldare l’atmosfera alle ore 21.

A intervallare i vari pezzi musicali, la premiazione dei vincitori delle borse di studio e la presentazione del “Taccuin de Cüvi” che per il 2023 avrà il titolo: “Me se diseva na volta” (nella foto, la copertina).