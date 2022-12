“Che partita, che emozioni!”, la gioia dell’argentino Martin Stigol per la vittoria ai mondiali

«Contento? Contentissimo! A un certo punto mi sembrava di essere a una partita di basket, ogni tre minuti cambiava il risultato. Una finale pazzesca! davvero una sfida così non si vedeva da secoli». E’ ancora preda delle tantissime emozioni di una finale ad altissima intensità Martin Stigol, attore argentino da anni residente in provincia di Varese.

L’abbiamo raggiunto telefonicamente pochi minuti dopo il fischio dell’arbitro che ha decretato la conclusione di una delle finali dei Mondiali più combattuta di sempre e l’adrenalina era ancora a mille, così come stava succedendo dall’altra parte dell’oceano, dove un’intera nazione ha seguito con il fiato sospeso la partita che ha riconsegnato all’Argentina la Coppa del Mondo dopo 36 anni.

Una finale al cardiopalma per un argentino: «Sul 2 a 0 vedendo la Francia così spenta ho pensato “E’ fatta”, ma poi si è acceso Mbappè e la partita ha preso tutta un’altra piega, è diventata emotiva al massimo ed è diventata bellissima. Sono contento che abbiamo vinto, molto contento, anche se vincere ai rigori non è mai la cosa migliore, perché sono un’incognita. Però vuol dire che le due squadre in campo erano di altissimo livello e come si è visto si sono battute fino all’ultimo, facendo anche dei gol molto belli».

Per Martin Stigol, che dopo la vittoria è andato a festeggiare con il figlio, un unico rammarico: «Macron era seduto in tribuna a battere le mani e a sostenere la sua squadra, il presidente dell’Argentina non c’era». Un piccolo cruccio che non basta a cancellare la felicità per la Coppa: «E’ tutto bello questa sera, anche se domani torneremo ad affrontare la quotidianità e i problemi, ma per questa sera viva lo sport, viva l’Argentina e viva i Campioni del mondo!».