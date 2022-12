Dove pattinare sul ghiaccio durante le Feste Natalizie tra Varese e provincia

Pattinare sul ghiaccio è una delle attività preferite da bambini e ragazzi durante le Feste natalizie.

Scuole chiuse, tanto tempo libero a disposizione e diverse iniziative, nelle città e in alcuni paesi del Varesotto, rendono più facile avvicinarsi a questo sport invernale, magari in cornici suggestive sotto le stelle, tra mille lucine o splendidi panorami.

E alle piste all’aperto montate per le Feste si aggiungono le aperture speciali per il pattinaggio libero dei palaghiaccio.

PATTINARE SUL GHIACCIO IN CITTA’

VARESE – Ai Giardini Estensi è tornata la pista di pattinaggio su ghiaccio, nell’area occupata in estate dalla tensostruttura, accanto al grande gioco di luci che accende la parte centrale del parco – Tutte le informazioni

GALLARATE – Sabato si accendono le luci di Natale, con un momento di festa, anticipato anche dall’apertura della pista da ghiaccio, per il secondo anno allestita tutto intorno all’albero di Natale illuminato. – Tutte le informazioni

LEGNANO – La pista di pattinaggio “Legnano ice park” è aperta nel parcheggio di via Gilardelli dall’1 dicembre al 31 gennaio nei giorni feriali dalle 15.30 alle 19.30 e dalle 21 alle 23; il sabato, la domenica, i giorni festivi e prefestivi dalle 10.30 alle 12. 30, dalle 15.00 alle 19.30 e dalle 21.00 alle 23.30 – Qui il programma

VARESE – Aperture speciali per il pattinaggio libero durante queste Feste natalizio per il nuovo Palaghiaccio dell’Ippodromo Acinque Ice Arena. Sarà aperto nei pomeriggi della vigilia di Natale, Santo Stefano e di Capodanno e nella serata del 30 dicembre fino alla mezzanotte, anticipando il Veglione – Tutte le informazioni

SARONNO – Il Palaghiaccio chiude solo a Natale e nelle mattinate di Santo Stefano e Capodanno. Previsti sconti famiglia e in generale per bambini e minori di 14 anni – Il sito

LOCARNO – Sotto le feste diventa “Locarneo On Ice” tra luci e addobbi attorno a Piazza Grande dove c’è la romantica pista di ghiaccio circondata da tappeti rossi con una serie di allestimenti e iniziative collaterali, i grandi igloo bar trasparenti e una serie di piccoli chalets dove gustare diverse specialità gastronomiche. Info qui

PISTE GHIACCIATE PANORAMICHE

PORTO CERESIO – Oltre allo spettacolo di luci sul lago nella piazza affacciata sul lungolago c’è la Pista di pattinaggio su ghiaccio che offre anche eventi speciali, a partire dalla – Il Natale a Porto Ceresio

LAVENA PONTE TRESA – Ha aperto sabato 26 novembre la pista di pattinaggio in piazza San Giorgio, tra lago e luminarie – Leggi qui

VIGGIÙ – Viggiù on ice è pista di pattinaggio nel parco di Villa Borromeo, aperta al mattino e anche nei pomeriggi e oltre per serate a tema, spettacoli, musica e merende. Sarà attiva sino all’8 gennaio, inclusa la notte di capodanno e nei pomeriggi di Natale e del primo dell’anno- Il Natale a Viggiù

CUASSO AL MONTE – Dal 3 dicembre riapre la pista del ghiaccio in piazza dell’Anfiteatro, in prossimità del Municipio, a cura di associazione On – Leggi qui

INTRA – La pista di pattinaggio è incastonata in modo suggestivo sotto la tettoia dell’Imbarcadero Vecchio – Scopri di più

OMEGNA – Particolarmente suggestiva a nuova pista da pattinaggio galleggiante alla Baia di Omegna, sul Lago d’Orta. Non è in ghiaccio bensì in teflon, così da ridurre i costi dell’energia – Leggi di più

PATTINARE SUL GHIACCIO VICINO CASA

GORLA MAGGIORE – Da sabato 26 novembre a domenica 8 gennaio, a Gorla Maggiore si pattina come nelle grandi città grazie alla pista di ghiaccio inaugurata da poco in via Sabotino, luogo di aggregazione e socialità. Tutte le informazioni

CANTELLO – Inaugurata domenica 18 dicembre nel parco Grande Casa la novità del Natale 2022 a Cantello: una pista di pattinaggio, realizzata in ghiaccio sintetico – L’articolo

ROVELLASCA – La pista di pattinaggio su ghiaccio è in piazza Santa Maria Assunta – Scopri di più

OGGIONA SANTO STEFANO – Il Palaghiaccio Ice Emotion dedica eventi e spazi speciali al pattinaggio libero a partire dalla presenza di Olaf, Anna ed Elsa di Frozen nel pomeriggio dell’Antivigilia per pattinare con i bambini e offrir loro una merenda a base di Pandoro. Sarà poi aperto pomeriggio e sera, fino a mezzanotte, nelle settimane da Santo Stefano al 30 dicembre e dal 1 al 7 gennaio, ospitando un evento speciale per l’Epifania dedicato ai bambini – Scopri di più