Peccato e senso di colpa: I luoghi della negazione dell’Altro. Se ne parla a Stoà

Mercoledì 14 dicembre alle 21:00 il Centro Giovanile Stoà sarà ospiterà il dottor Paolo Iervese, psicologo e psicoterapeuta, docente liceale e in possesso di un baccellierato in Teologia, che porterà la sua esperienza teorica e clinica su peccato, il senso di colpa e la forza del perdono. Questo incontro di formazione ha lo scopo di far riflettere su come questi aspetti influenzino le scelte e le relazioni che intratteniamo con gli altri.

L’incontro è pensato per i giovani dai 18 ai 30 anni ed è inserito nella rassegna “Dialogando”, una serie di incontri a scopo educativo mirati ad accrescere il dialogo e le riflessioni personali e collettive su tematiche di stampo psicologico. Con questi eventi, pensati e organizzati da giovani volontari del Centro Giovanile Stoà, si vuole stimolare, interrogare e rendere più consapevoli tutti coloro che sono interessati ad approfondire la conoscenza di se stessi e del mondo in cui oggi vivono come giovani.

Inoltre, questo incontro si inserisce tra gli eventi dei “Mercoledì sera per i giovani”. Ogni mercoledì a Stoà c’è una proposta per i giovani del decanato e non solo, con occasioni di incontri spirituali, di preghiera o di approfondimento culturale. Con l’incontro “Peccato e senso di colpa: i luoghi della negazione dell’altro”, Stoà infatti vuole portare uno sguardo più profondo sia sulla vita spirituale che sull’esperienza umana.

Iscrizione all’incontro attraverso questo link, che sarà aperto ai giovani e a coloro che sono interessati all’argomento.

Per informazioni:

Centro Giovanile Stoà – via Tettamanti 4 – Busto Arsizio (VA)

mail: segreteria@stoabusto.it

web: www.stoabusto.it